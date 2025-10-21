< sekcia Ekonomika
Legislatíva EÚ sa bude pre rozvoj vodíkového sektora musieť zmeniť
Zhodli sa na tom zástupcovia vodíkového sektora v Bratislave na medzinárodnej konferencii o vodíkovom ekosystéme po roku 2030 s názvom H2SK Forum.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Legislatíva EÚ sa bude pre rozvoj vodíkového sektora musieť zmeniť, pretože je veľmi zväzujúca. Zhodli sa na tom zástupcovia vodíkového sektora v Bratislave na medzinárodnej konferencii o vodíkovom ekosystéme po roku 2030 s názvom H2SK Forum. Organizátormi konferencie boli Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS).
„Európske pravidlá sú veľmi prísne, sú rigidné a z nášho pohľadu sú diskriminačné. Máme európske ciele pre 27 členských štátov, ale tie podmienky, z ktorých vychádzajú, sú v každom členskom štáte iné. Takže z nášho pohľadu zmena európskej legislatívy a rozvoľnenie pravidiel v čase je základným stavebným pilierom pre rozvoj vodíkového sektora nielen v Českej republike, ale aj v ďalších členských štátoch,“ priblížila Veronika Vohlídková z Českej vodíkovej technologickej platformy (HYTEP).
Nie je to podľa nej teda problém iba strednej Európy. „Viedli sme rozhovory s ostatnými členskými štátmi a vodíkovými asociáciami a máme potvrdené z Holandska a Belgicka, Nemecka, ale aj Španielska a Grécka, že problém s európskymi pravidlami je naozaj veľmi široký,“ podčiarkla.
„Tri pravidlá, ako sa má zelený vodík vyrábať, sú veľmi okliešťujúce. Prvým je pravidlo, že musia byť k elektrolyzérom nové obnoviteľné zdroje. Druhým pravidlom je, že sa môže vyrábať vodík len vtedy, keď vyrába elektrinu slnečná elektráreň, teda napríklad v noci nie. A preto sa toto drahé zariadenie nedokáže zaplatiť rýchlo. A tretia vec, že môžeme vyrábať len zo zdrojov, ktoré sú v rámci našej krajiny. Tieto tri hlavné princípy musia byť odstránené, ktoré teraz existujú, aby mohol elektrolyzér, ktorý bude vyrábať zelený vodík, byť zaplatený čo najskôr. A rentabilita musí byť taká, že aj priemysel zváži, že by do takého projektu mohol ísť,“ doplnil predseda NVAS Ján Weiterschütz.
„Každé rozhodnutie v Bruseli je často robené bez ohľadu na to, aby sme mali definované, kam do budúcnosti ideme. Typickým príkladom je v súčasnej dobe elektromobilita,“ poznamenal Juraj Sinay, poradca štátneho tajomníka MH SR pre vodíkové technológie.
Každý takýto nový vývoj, každá nová technológia, ktorou vodíková technológia nesporne je, potrebuje podľa Sinaya čas, flexibilitu a odvahu zmeniť niektoré závery, ktoré sa ukážu, že nie sú reálne. „Tá dekarbonizácia už tak intenzívne prebiehať nebude. Stačí si len pozrieť na lobizmus v Bruseli. Na začiatku to bol samý vodík, vodík, ale dnes už ideme len postupne. My na ministerstve hospodárstva sme veľkí optimisti, že rýchlosť dekarbonizácie nebude až tak veľká,“ dodal Sinay.
