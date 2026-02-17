< sekcia Ekonomika
Lego plánuje otvoriť v Indii do piatich rokov desiatky obchodov
India patrí k najrýchlejšie rastúcim ázijským trhom dánskej spoločnosti, pričom rast jej biznisu na tomto trhu dosahuje viac než 50 %.
Autor TASR
Kodaň/Naí Dillí 17. februára (TASR) - Hračkárska firma Lego plánuje expandovať na indickom trhu a do piatich rokov na ňom otvoriť desiatky obchodov. India patrí k najrýchlejšie rastúcim ázijským trhom dánskej spoločnosti, pričom rast jej biznisu na tomto trhu dosahuje viac než 50 %. Na porovnanie, celosvetovo dosahuje jej rast jednociferné hodnoty. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spoločnosť Lego uviedla, že do konca roku 2030 plánuje otvoriť v Indii 50 obchodov. Poradenská firma Ken Research ohodnotila indický trh s hračkami na približne 1,8 miliardy USD (1,52 miliardy eur) a očakáva sa, že do roku 2028 by jeho hodnota mohla vzrásť na 3 miliardy USD.
Dopyt po hračkách a hrách v Indii podporujú rastúce príjmy obyvateľstva. Okrem Lega tu pôsobia aj ďalší veľkí hráči ako americké koncerny Mattel a Hasbro a časť trhu kontroluje domáca firma Funskool.
Dánska spoločnosť sa na indickom hračkárskom trhu zaradila medzi prémiové značky, pričom svoju pozornosť zamerala na veľké zážitkové obchody v najväčších indických mestách. Prvý obchod v Indii otvorila firma minulý rok v máji v meste Gurugrám a do konca roka nasledovali ešte obchody v mestách Bangalúr a Čennai. V súčasnosti prevádzkuje v Indii štyri značkové obchody, pričom aj ďalšie plánuje otvoriť najmä vo veľkomestách.
(1 EUR = 1,1855 USD)
