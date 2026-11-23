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Lego v Portugalsku postaví nový závod za viac ako miliardu eur
Spoločnosť Lego minulý rok otvorila továreň vo Vietname a v roku 2027 plánuje otvoriť nový závod a regionálne distribučné centrum v Spojených štátoch.
Autor TASR
Kodaň 23. novembra (TASR) - Spoločnosť Lego, ktorá je najväčším výrobcom hračiek na svete, v pondelok ohlásila investíciu v objeme viac ako jednej miliardy eur do výstavby nového závodu v Portugalsku. Pôjde o jej ôsmy závod na svete a štvrtý v Európe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Investujeme do nového závodu v portugalskom meste Estarreja, pričom celková investícia presiahne miliardu eur,“ uviedol pre agentúru AFP prevádzkový riaditeľ dánskej firmy Carsten Rasmussen. Výstavba sa začne v prvej polovici budúceho roka v meste Estarreja, ktoré leží na pobreží v strednej časti krajiny, približne 50 kilometrov južne od Porta. „Ide o investíciu, ktorá podporuje naše dlhodobé ambície v oblasti rastu,“ dodal.
Nový závod začne výrobu v roku 2030. „Posilní našu sieť v Európe, prinesie väčšiu flexibilitu, vyššiu odolnosť, podporu našich ambícií v oblasti udržateľnosti a tak ďalej,“ uviedol Rasmussen. „Portugalsko je rozvíjajúca sa priemyselná krajina,“ dodal s tým, že portugalská „ekonomika rastie a vidíme, že kvalifikovaná pracovná sila je naozaj veľmi, veľmi dobrá“.
Spoločnosť Lego minulý rok otvorila továreň vo Vietname a v roku 2027 plánuje otvoriť nový závod a regionálne distribučné centrum v Spojených štátoch. Nedávno tiež oznámila plány na rozšírenie svojej továrne v Mexiku a rozširuje aj svoje závody v Maďarsku a Číne. Lego celosvetovo zamestnáva približne 34.000 ľudí, pričom nová továreň v Portugalsku by mala vytvoriť viac než 1000 nových pracovných miest.
„Investujeme do nového závodu v portugalskom meste Estarreja, pričom celková investícia presiahne miliardu eur,“ uviedol pre agentúru AFP prevádzkový riaditeľ dánskej firmy Carsten Rasmussen. Výstavba sa začne v prvej polovici budúceho roka v meste Estarreja, ktoré leží na pobreží v strednej časti krajiny, približne 50 kilometrov južne od Porta. „Ide o investíciu, ktorá podporuje naše dlhodobé ambície v oblasti rastu,“ dodal.
Nový závod začne výrobu v roku 2030. „Posilní našu sieť v Európe, prinesie väčšiu flexibilitu, vyššiu odolnosť, podporu našich ambícií v oblasti udržateľnosti a tak ďalej,“ uviedol Rasmussen. „Portugalsko je rozvíjajúca sa priemyselná krajina,“ dodal s tým, že portugalská „ekonomika rastie a vidíme, že kvalifikovaná pracovná sila je naozaj veľmi, veľmi dobrá“.
Spoločnosť Lego minulý rok otvorila továreň vo Vietname a v roku 2027 plánuje otvoriť nový závod a regionálne distribučné centrum v Spojených štátoch. Nedávno tiež oznámila plány na rozšírenie svojej továrne v Mexiku a rozširuje aj svoje závody v Maďarsku a Číne. Lego celosvetovo zamestnáva približne 34.000 ľudí, pričom nová továreň v Portugalsku by mala vytvoriť viac než 1000 nových pracovných miest.