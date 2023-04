Lehota na dohodu o vstupe Lufthansy do ITA Airways sa predlžuje

Frankfurt nad Mohanom 25. apríla (TASR) - Exkluzívne rokovania medzi talianskou vládou a spoločnosťou Lufthansa o získaní podielu v leteckom prepravcovi ITA Airways sa predlžujú. Oznámilo to v utorok talianske ministerstvo hospodárstva, ktoré potvrdilo správu denníka Il Sole 24 Ore. Ministerstvo uviedlo, že vyhovelo žiadosti vedenia nemeckého koncernu a lehota na dosiahnutie dohody teraz trvá do 12. mája. Pôvodný termín stanovili na pondelok (24. 4.). TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



Hovorca spoločnosti Lufthansa v utorok vo Frankfurte uviedol, že rozhovory sú na dobrej ceste. V záujme dosiahnutia úspešného záveru je podľa neho ešte potrebné objasniť určité podrobnosti. K ich obsahu sa nechcel bližšie vyjadrovať.



Obe strany od januára rokujú o prevzatí 40-percentného podielu v ITA Airways, ktorá je nástupcom leteckej spoločnosti Alitalia. Tá dlho zápasila s finančnými problémami a v roku 2017 sa dostala pod nútenú správu. Štát však nedokázal nájsť investora, ktorý by stratovú spoločnosť prevzal. Kritickú situáciu Alitalie ešte zhoršila pandémia nového koronavírusu, ktorá tvrdo zasiahla celú leteckú dopravu.



Jediným vlastníkom stratových ITA Airways je taliansky štát.



Lufthansa si chce zabezpečiť tiež možnosti na úplné prevzatie spoločnosti ITA.



Dohodu musia schváliť tiež príslušné národné a európske úrady pre hospodársku súťaž.