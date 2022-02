Lehota na zaslanie oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti sa posúva

Bratislava 23. februára (TASR) – Firmy a živnostníci dostanú oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti najneskôr do 30. júna tohto roka namiesto pôvodného termínu 28. februára. Lehoty na zaslanie oznámenia o indexe a na zverejnenie zoznamu sa posúvajú na základe nedávno schválenej novely zákona o finančnej kontrole a audite, ktorá novelizovala aj daňový poriadok, informovala v stredu Finančná správa (FS) SR. Upravil sa aj dátum zverejnenia zoznamu podnikateľov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti, a to najneskôr do 30. septembra 2022.



Hodnoteniu zo strany finančnej správy nepodliehajú všetky daňové subjekty, ale len tie, ktoré sú podnikateľmi, to znamená právnické osoby s príjmami z podnikania a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a zároveň sú registrované na dani z príjmov minimálne dva roky. Ide o fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú prerušenú registráciu na daň z príjmov a k dátumu hodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti nie sú v konkurze alebo likvidácii.



Podľa indexu sa podnikatelia a firmy delia na vysoko spoľahlivé, spoľahlivé, nespoľahlivé a nehodnotené. Na základe hodnotenia môžu získať viaceré výhody. "Vysoko spoľahlivým daňovým subjektom napríklad správca dane po splnení zákonných podmienok vyhotoví čiastkový protokol v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská. Títo podnikatelia budú mať pri výkone daňovej kontroly tiež priaznivejšiu lehotu minimálne 15 dní pri predkladaní dokladov. Všetky benefity zverejní finančná správa na svojom portáli.



Voči podnikateľom, ktorí sa z hľadiska indexu považujú za nespoľahlivých, bude správca dane uplatňovať len obmedzenia upravené v zákone. V súčasnosti je to jedno obmedzenie, ktorým je určenie lehoty osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo miestneho zisťovania.