Lehotu na príspevok pre zariadenia sociálnych služieb predĺžia

Bratislava 12. februára (TASR) - Lehota na žiadosť o príspevok pre zariadenia sociálnych služieb sa predĺži. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, ktorý v stredu schválil vládny kabinet. Predkladateľom návrhu je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



"Návrh nariadenia vlády vytvára právne podmienky, ktoré umožňujú obciam a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb vo vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb podať na MPSVR písomnú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na ich spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na rozpočtový rok 2025 aj po uplynutí zákonom ustanovenej lehoty pre podanie tejto žiadosti, ktorá bola od 1. júla do 31. augusta 2024," uviedol rezort práce v dôvodovej správe k materiálu.



Predkladaným návrhom nariadenia vlády je teda podľa MPSVR ustanovená "dodatočná" lehota pre novoregistrované zariadenia sociálnych služieb, ktorým vznikne oprávnenie poskytovať sociálnu službu po 31. auguste 2024, a to do 31. marca 2025 pre zariadenia sociálnych služieb novoregistrované od 1. septembra do 31. decembra 2024. Finančný príspevok sa po splnení podmienok poskytne na celý rozpočtový rok 2025 - v lehote od 1. mája 2025 do 30. júna 2025 pre zariadenia sociálnych služieb novoregistrované v období od 1. januára do 30. júna 2025, pričom finančný príspevok sa po splnení podmienok poskytne na 2. polrok 2025.



Navrhovaná účinnosť predkladaného návrhu nariadenia vlády je 1. marca 2025 vzhľadom na spoločenskú potrebu posilniť v rozpočtovom roku 2025 rozvoj, udržateľnosť a dostupnosť (a to aj cenovú v rámci inflačnej pomoci) vybraných druhov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou pre fyzické osoby.