Lehoty pre štátne či správne orgány a pre ŤZP by sa mohli dodržiavať

Bratislava 28. marca (TASR) - Zákonné lehoty pre orgány štátnej správy, respektíve pre správny orgán a pre fyzické osoby - poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu by sa mohli opäť plniť v bežných termínoch. Návrhom sa mení nariadenie vlády o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Vyplynulo to z novely nariadenia, ktorú v utorok schválila vláda.



Problematiku upravuje aj zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) či zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, uvádza predkladacia správa.



Aktuálne už nie sú v platnosti obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19, ktoré by zabraňovali dotknutým stranám, aby vykonávali úkony a plnili si povinnosti v bežných zákonných lehotách.



Ide o lehoty pre správny orgán, napríklad na vypracovanie lekárskeho alebo komplexného posudku, na vyhotovenie rozhodnutia. Pre uvedené fyzické osoby sa návrh týka termínov napríklad na vyúčtovanie poskytnutého jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu či na zakúpenie alebo vykonanie úpravy predmetu kompenzácie, ako napríklad pomôcka, osobné motorové vozidlo či zdvíhacie zariadenie.



Účinnosť nariadenia sa navrhuje od začiatku mája. Predložilo sa bez prerokovania s príslušnými orgánmi a inštitúciami v pripomienkovom konaní. "Dôvodom je naliehavosť v termíne súvisiaca s mimoriadnymi okolnosťami v dôsledku krízovej situácie," uzavrel predkladateľ, dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina).



Z vlastného materiálu vyplýva, že nová lehota pre uplatnenie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu určenú uvedeným fyzickým osobám je do konca apríla. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad odpustí zmeškanie lehoty, ktorá uplynula v čase krízovej situácie do účinnosti nariadenia vlády, ak bol zmeškaný úkon urobený do 30. apríla.