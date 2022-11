Leitech zriadi v Starej Ľubovni prevádzku na výrobu ratrakových pásov

Bratislava 30. novembra (TASR) – Spoločnosť Leitech, ktorá patrí do talianskej skupiny High Technology Industries (HTI Group) zriadi v Starej Ľubovni prevádzku na výrobu pásov ratrakov. Firma by mala do roku 2024 preinvestovať 4,2 milióna eur a vytvoriť 25 nových pracovných miest. Na tento zámer dostane od ministerstva hospodárstva investičný stimul vo forme úľavy na dani z príjmov v celkovej maximálnej výške 864.140 eur. Vyplýva to z návrhu investičnej pomoci, ktorú v stredu schválila vláda.



"Cieľom investičného zámeru prijímateľa je zriadenie novej prevádzkarne priemyselnej výroby špecializovanej na výrobu pásov ratrakov s príslušnými podzostavami a oceľovými komponentmi," uviedlo ministerstvo hospodárstva v materiáli.



Firma patrí do HTI Group, ktorá pôsobí v oblasti vývoja a výroby lanových dráh na prepravu osôb a materiálu, zasnežovacích systémov, veterných turbín, rolieb a pásových úžitkových vozidiel. Skupina HTI Group je zastúpená aj na Slovensku, a to práve prostredníctvom spoločnosti Leitech, ktorá v prevádzkarni v Starej Ľubovni vyrába lanové dráhy.