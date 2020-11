Lelovský: EK by sme mohli poslať aspoň reformy z čiastkových oblastí

Bratislava 4. novembra (TASR) – Európskej komisii (EK) by Slovensko mohlo predložiť aspoň reformné projekty z čiastkových oblastí, ktoré chce financovať z fondu obnovy, aby ich mohlo následne čo najskôr spustiť. Uviedol to v stredu viceprezident IT asociácie Slovenska (ITAS) Mário Lelovský. Podľa neho totiž EK celkom určite neočakáva, že krajiny pošlú všetky svoje reformné plány naraz. „Podľa toho, čo viem, tak môžeme poslať napríklad za digitálny sektor jednu, dve či tri digitálne reformy - projekty už teraz a môžeme ich dojednať a spustiť," skonštatoval.



Lelovský zároveň informoval, že ITAS sa dohodla na spolupráci s europoslancom Ivanom Štefancom, ktorý bude digitálnym ambasádorom slovenskej IT komunity v Bruseli.



Ako poznamenal Štefanec, tlak európskych inštitúcií v kontexte využitia zdrojov z fondu obnovy je veľmi jasný, 20 % sa má použiť na digitalizáciu. "Z pohľadu Slovenska som presvedčený, že máme historickú šancu transformovať ekonomiku. Keď chceme zmeniť pozíciu Slovenska z automobilovej veľmoci na digitálnu veľmoc, tak práve teraz je správny čas, aby sme využili tieto prostriedky na digitalizáciu," vyjadril sa Štefanec.



Prioritami v tejto oblasti sú napríklad pokrytie celého Slovenska širokopásmovým internetom, aby k nemu mali prístup aj ľudia zo sociálne slabších rodín. Digitalizácia zároveň podľa Štefanca dopomôže aj k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov.



Lelovský so Štefancom zdôraznili, že Slovensko by malo mať pripravených viac konkrétnych projektov. Keďže prostriedky z fondu obnovy budú k dispozícii už budúci rok, je podľa nich veľmi dôležité sa tejto téme venovať.



Ako pripomenul Lelovský, organizácia Digital.Europe pripravila návrh za digitálny priemysel celej Európy, ako by si tento sektor predstavoval reformy v tejto oblasti. Vznikol z toho manuál, ktorý obsahuje päť konkrétnych oblastí, v rámci nich sformulovali 10 konkrétnych odporúčaní. Tento materiál ponúka ITAS aj vláde SR na to, aby použili informácie a podklady z materiálu na tvorbu národného plánu.