Lelovský: Matovič zrušil rokovania ekonomického krízového štábu

Bratislava 31. augusta (TASR) - Ekonomický krízový štáb vlády nezasadal, odkedy je Igor Matovič (OĽANO) ministrom financií. Skonštatoval to viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) SR Mário Lelovský počas pondelkového (30. 8.) online stretnutia s novinármi. Aj na tomto fóre by sa totiž rád pýtal na aplikáciu pre obchodníkov na kontrolu COVID preukazov, ktorú štátna spoločnosť Slovensko IT sprístupnila s oneskorením.



"Nanešťastie, z rozhodnutia ministra financií v apríli sme sa dozvedeli, že podľa jeho názoru pandémia končí, ekonomická kríza nie je pred nami, podniky si vedú dobre, tak vlastne zrušil rokovania ekonomického krízového štábu a od jeho nástupu do funkcie už ekonomický krízový štáb vlády nezasadal. Aj keď bolo prisľúbené, že aspoň raz za tri mesiace si dáme nejakú poradu, nestalo sa to," zhrnul Lelovský.



Toto fórum pritom zamestnávatelia združení v RÚZ SR považovali za veľmi dôležité pre podnikateľskú a zamestnávateľskú sféru pri komunikácii s vládou o pandémii. To, že štáb v podstate zmizol, považuje RÚZ za veľkú chybu.



"My si rozhodne nemyslíme a neviem, kto si to myslí okrem neho, že pandémia skončila a ekonomické škody skončili takisto a že už nie je potrebné ďalej diskutovať na úrovni zamestnávateľských zväzov, zamestnávateľov a podobne s vládou. Ako sa ukazuje, chýba to," poznamenal Lelovský.