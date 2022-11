Lelovský: Študenti majú nedostatky v práci s kancelárskymi nástrojmi

Bratislava 22. novembra (TASR) - Žiaci a študenti majú dlhodobo výrazné nedostatky v práci s kancelárskymi nástrojmi. Uviedol to prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) a predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský na vyhodnotení IT Fitness Testu V4 2022, 11. ročníka najväčšieho testovania IT zručností na Slovensku a v krajinách V4.



Nedostatky majú podľa Lelovského mladí ľudia aj v porozumení a práci so štruktúrovanými údajmi či v práci s tabuľkami a grafmi. Javí sa, že žiaci majú v tejto oblasti málo praktických skúseností a tiež, že málo rozumejú štruktúre textového dokumentu.



Z tohtoročného testovania vidno, že v zručnostiach, ktoré sa testujú častejšie, sa žiaci a študenti medziročne mierne zlepšili. Výraznejšie sa ukazujú rozdiely v digitálnych kompetenciách žiakov, zrejme na to vplýva aj rôzna kvalita výučby informatiky na školách. Naďalej treba venovať pozornosť rozvoju kritického myslenia, vyhodnocovaniu informácií a posudzovaniu ich kvality, dôveryhodnosti a pravdivosti.



"Zapojením partnerských IT združení z Poľska, Maďarska a Českej republiky, ktorým sa podarilo úspešný projekt zo Slovenska rozbehnúť vo svojich krajinách, sme dokázali, že IT Fitness Test je výborný a škálovateľný projekt. Som presvedčený, že absolventi testu, ako aj školy zapracujú na tom, aby si medzery v digitálnych zručnostiach, ktoré test odhalil, odstránili a boli plne digitálnymi a pripravenými na život, pracovné a aj osobné úspechy," spresnil Lelovský.



Upozornil zároveň, že žiaci a študenti majú problémy so správnym vyhodnotením čítaného textu. Rezervy majú aj v práci so sociálnymi sieťami. Test tiež ukázal, že mladí ľudia sú skôr pasívnymi konzumentmi obsahu, nedokážu správne vyhodnotiť a porozumieť kontextu a štruktúre informácií na sociálnych sieťach.



Lelovský dodal, že v roku 2023 sa test uskutoční opäť v regióne V4, v teste pribudne ukrajinský jazyk. "Rokujeme o rozšírení testu do Bulharska a Litvy," uzavrel prvý viceprezident ITAS.



"To, že IT Fitness test je výborný nástroj, potvrdili aj ocenenia Európskej komisie (EK). Vzhľadom na to, že digitálne zručnosti budú definovať budúcnosť celej EÚ a jej obyvateľov na najbližšie obdobie, sa EK rozhodla vyhlásiť rok 2023 ako Európsky rok zručností. V slovenských podmienkach MIRRI aktuálne pracuje na dvoch dôležitých dokumentoch súvisiacich s digitalizáciou - Národnej stratégii digitálnych zručností SR a súvisiacom Akčnom pláne na roky 2023 až 2026, ktorých úlohou je čo najviac priblížiť Slovensko k stanoveným európskym cieľom v oblasti digitálnych zručností do roku 2030," povedal štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Ján Hargaš.



IT Fitness Test je najkomplexnejšie bezplatné testovanie IT zručností. V uplynulých 11 ročníkoch sa doň zapojilo viac ako 400.000 ľudí. Primárnou cieľovou skupinou sú žiaci a študenti základných, stredných a vysokých škôl. Vznik a realizáciu testu na školách podporujú členovia Digitálnej koalície.