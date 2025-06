Len 43% obyvateľov SR má skúsenosti s umelou inteligenciou

Bratislava 28. júna (TASR) - Napriek tomu, že v digitálnom mediálnom prostredí sa zvyšuje podiel obsahu vytvoreného generatívnou umelou inteligenciou (AI), len 43 % obyvateľov Slovenska má aspoň občasné praktické skúsenosti s reálnym používaním jej nástrojov. V susednej Českej republike je to 38 % obyvateľov, vyplýva z najnovšieho prieskumu Stredoeurópskeho observatória digitálnych médií (CEDMO).



„Používanie nástrojov generatívnej umelej inteligencie si osvojili predovšetkým príslušníci mladšej generácie. Medzi ľuďmi vo vekovom rozpätí od 16 do 24 rokov používa tieto nástroje na dennej báze približne necelá tretina z nich na Slovensku a štvrtina v Česku. Na týždennej báze ide na Slovensku o dvoch z piatich respondentov a v Česku o necelú polovicu v tejto vekovej kategórii. Týka sa to predovšetkým študentov,“ priblížil CEDMO.



Z prieskumu ďalej vyplynulo, že denne používa nástroje ako ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, Canva AI, Midjourney a podobne 11 % obyvateľov Slovenska a 7 % obyvateľov ČR. Raz alebo viackrát týždenne používa tieto nástroje 17 % ľudí zo SR a 14 % z Česka.



Medzi slovenskými a českými respondentmi dominuje požiadavka na bezpečnosť používateľov. Veľká väčšina tvrdí, že nástroje umelej inteligencie by mali rešpektovať súkromie používateľov. Významná časť populácie na Slovensku aj v Česku takisto požaduje dôkladné testovanie týchto nových technológií, aby sa zabezpečilo, že budú fungovať podľa očakávaní.



„Väčšina používateľov deklaruje opatrný prístup ku generatívnym nástrojom AI. Tri pätiny (60 %) slovenských používateľov a približne polovica (53 %) českých používateľov tvrdia, že majú tendenciu dôverovať výstupom, ale zároveň si ich overujú z iných informačných zdrojov,“ doplnil sociológ a dátový analytik CEDMO Hub Ivan Ruta Cuker.