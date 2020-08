Len málo firiem zo SR uspeje v zahraničí, pomôcť má akcelerátor

Bratislava 3. augusta (TASR) - Inovatívne firmy zo Slovenska v porovnaní s podobne veľkými krajinami zaostávajú v získavaní financovania aj expanzii na zahraničné trhy. Veľa z týchto firiem začína svoju cestu v biznis akcelerátoroch, ktoré spolu s partnermi prevádzkuje konzultačná spoločnosť Civitta. Ich akcelerátormi prešli desiatky začínajúcich firiem vrátane nedávno ocenenej firmy Sensoneo.



Civitta chce naštartovať viac perspektívnych firiem zo Slovenska, a preto spúšťa nový akcelerátor Challenger. Ten má pomôcť rozbehnúť biznis a získať investície pre zelené technológie, ktoré majú potenciál zmierniť dôsledky klimatickej krízy. Začínajúce firmy sa do neho môžu prihlásiť do 28. septembra na stránke www.challengeraccelerator.com. Záštitu nad programom prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Príkladom zaostávania inovatívnych slovenských firiem je úspešnosť v európskej grantovej schéme EIC. Tento grant doposiaľ získali iba dve firmy zo Slovenska, a to MultiplexDX, ktorý sa venuje diagnostike rakoviny a ktorý sa podieľal aj na vývoji slovenského testu na koronavírus SARS-CoV-2. Aktuálne tento grant získala firma Sensoneo, ktorá vyvíja senzory a softvér pre inteligentnú správu odpadov. Ich technológie sa aktuálne využívajú v 56 krajinách.



Inovatívny potenciál vedia firmy zo Slovenska rozvinúť už dnes prostredníctvom biznis akcelerátorov. Práve v nich odštartovalo svoj biznis veľa úspešných firiem. "Akcelerátory pomôžu začínajúcim firmám vstúpiť rýchlejšie na trh, získať zákazníkov, partnerov a napokon aj získať investorov pre ďalší rozvoj," vysvetlila Eva Šimeková zo spoločnosti Civitta. Programom firmy Civitta v minulosti prešlo aj Sensoneo.



Absolventi akceleračných programov Civitty získali už 700 miliónov eur v investíciách. Medzi absolventov patrí napríklad aj firma Bolt, ktorej trhová hodnota je už takmer 2 miliardy eur.