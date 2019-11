Lenovo zaznamenalo v 2. kvartáli nárast čistého zisku o 20 percent

Peking 7. novembra (TASR) - Čínsky výrobca osobných počítačov Lenovo zaznamenal v 2. kvartáli obchodného roka 2019/2020 nárast čistého zisku o 20 %. Pomohol mu väčší dopyt aj širšia škála výrobkov.



Čistý zisk najväčšieho výrobcu osobných počítačov na svete za tri mesiace do konca septembra 2019 stúpol o 20 % na 202 miliónov USD (182,15 milióna eur).



Tržby sa medziročne zvýšili o 1,1 % na 13,52 miliardy USD, a to najmä vďaka nárastu predaja osobných počítačov o 8 %.



Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, očakávali čistý zisk 199,59 milióna USD a tržby 13,73 miliardy USD.



„Pri pohľade do budúcnosti sa očakáva, že globálny dopyt po technologických výrobkoch zostane volatilný v zložitom makro prostredí,“ uviedla spoločnosť vo svojom vyhlásení. Dodala, že rozšíri svoju ponuku prémiových počítačov aj aktivity v oblasti softvéru a služieb.



Lenovo v auguste varovalo, že v prípade nárastu ciel v USA bude musieť zvýšiť ceny svojich produktov. A prípadný presun výroby z Číny, aby sa koncern vyhol clám, by zase viedol k nárastu nákladov.



(1 EUR = 1,1090 USD)