Lenovo zaznamenalo výrazný nárast zisku v uplynulom kvartáli

Peking 4. novembra (TASR) - Čínsky výrobca osobných počítačov Lenovo zaznamenal v 2. kvartáli svojho obchodného roka 2021/2022 nárast čistého zisku o 65 % aj napriek problémom s globálnym nedostatkom čipov. Lenovu sa totiž v uplynulom štvrťroku podarilo zabezpečiť väčšiu dodávku komponentov ako jeho konkurencii. Upozornilo však, že nedostatok čipov „spôsobuje oneskorenia pri plnení objednávok a značné množstvo nevybavených objednávok v prípade počítačov, serverov aj smartfónov".



Lenovo si tak udržalo pozíciu najväčšieho svetového predajcu počítačov. V uplynulom štvrťroku vzrástol podiel čínskej spoločnosti na globálnom trhu s počítačmi o 1,8 % na 23,7 %.



Čistý zisk Lenovo za tri mesiace do konca septembra 2021 stúpol na 512 miliónov USD (442,22 milióna eur) z 310 miliónov USD v rovnakom období minulého roka.



Zisk pred zdanením sa zvýšil o 58 % na 742 miliónov USD a tržby vzrástli o 23 % na 17,87 miliardy USD z minuloročných 14,52 miliardy USD. Mierne tak prekonali odhady analytikov, ktorí očakávali tržby 17,3 miliardy USD.



Spoločnosť uviedla, že zaznamenala silný rast predaja v Číne a Amerike, ale pokles inde v Ázii a v Tichomorí. Očakáva, že odbyt počítačov bude v najbližších rokoch v súlade s odhadmi expertov z tohto odvetvia, a to v pásme 340 až 355 miliónov ročne.



Pri pohľade do budúcnosti Lenovo uviedlo, že v rámci stratégie na podporu udržateľného zlepšovania zisku a rastu sa bude naďalej zameriavať na firmy a segmenty s vysokou maržou.



Spoločnosť zvýšila svoje investície do výskumu a vývoja počas uplynulého štvrťroka o 60 % a jej cieľom je zdvojnásobiť ich v priebehu troch rokov.



(1 EUR = 1,1578 USD)