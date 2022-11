Leo Express by mohol nastúpiť aj skôr ako na konci roku 2023

Bratislava 10. novembra (TASR) – Dopravca Leo Express by mohol nastúpiť na slovenské železnice aj skôr ako na konci roku 2023. Avizoval to vo štvrtok počas živého vysielania na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Leo Express bude novým železničným dopravcom na trati Bratislava - Komárno. Mal by začať premávať od 10. decembra 2023 na najbližších deväť rokov. Zmluva sa podľa Doležala momentálne pripomienkuje a mala by byť podpísaná čo najskôr.



Minister dodal, že sa rieši aj špeciálny prípad, že by Leo Express nastúpil aj skôr, už v priebehu roku 2023, za istých okolností, ak sa dohodnú na režime spolupráce. "Sú tomu otvorení a aj my sme tomu otvorení. Chceme, aby nové súpravy, ktoré Leo Express má, boli uvedené do prevádzky a mohli už jazdiť čo najskôr," skonštatoval.