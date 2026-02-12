< sekcia Ekonomika
Leo Express medzi Bratislavou a Komárnom využilo 2,9 milióna ľudí
Preprava na komerčných linkách Leo Express na Slovensku, vo vlastnej réžii dopravcu, vlani vzrástla o vyše 10 %.
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Spoločnosť Leo Express v roku 2025 prepravila na linke Bratislava - Komárno takmer 2,9 milióna cestujúcich, čo je medziročne viac o 27,4 %. Vlaky medzi Bratislavou a Komárnom prevádzkuje spoločnosť vo verejnom záujme na objednávku štátu od konca roka 2023. Na Slovensku, v Česku a Poľsku dopravca vlani celkovo previezol skoro 4,6 milióna pasažierov, o 19,2 % viac ako v roku 2024, informoval vo štvrtok hovorca Leo Express Emil Sedlařík.
„Na trase Bratislava - Komárno sa počet cestujúcich zvýšil o viac ako štvrtinu. Nasadili sme spoľahlivé nízkopodlažné vozne s WiFi a garantovanou klimatizáciou a naše služby neustále zlepšujeme,“ uviedol generálny riaditeľ Leo Express Peter Köhler. Aktuálne napríklad testujú prevádzku výdajných automatov vo vlakoch a skúsenosti z tejto trate chcú využiť na ďalších linkách objednávaných štátom.
Preprava na komerčných linkách Leo Express na Slovensku, vo vlastnej réžii dopravcu, vlani vzrástla o vyše 10 %. Tie od 30. apríla rozšíri o novú linku medzi Prahou a Bratislavou, ktorá bude zachádzať aj na najväčšie sídlisko Petržalka. Nová linka nadviaže na spoje na trati Bratislava - Komárno. Na novú trasu dopravca nasadí nízkopodlažné, klimatizované vlaky Talgo s WiFi.
Z dôvodu úprav infraštruktúry v stanici Žilina preruší Leo Express od 1. marca dočasne prevádzku na existujúcej linke z Prahy do Žiliny a Prešova a vráti sa na ňu 30. apríla, takisto s vlakmi Talgo.
Leo Express na Slovensku rozširuje svoj tím nielen o stevardov, ale aj o rušňovodičov. „Máme záujem jednak o skúsených rušňovodičov, no vďaka vlastnému školiacemu centru dokážeme nových rušňovodičov sami vyškoliť,“ priblížil Köhler.
Leo Express už niekoľko rokov vo vlakoch garantuje funkčnosť klimatizácie, inak cestujúcim vracia plnú cenu cestovného. Záruku rozšíril aj o garanciu vykurovania vozňov v zimných mesiacoch. Na Podunajsku dopravca na tento účel zrekonštruoval depo, vďaka čomu môže svoje jednotky servisovať.
Dopravca od 1. marca spustí prevádzku vlakov v Poľsku na vnútroštátnej trase Krakov - Varšava a späť, vrátane zavedenia medzinárodných spojení Praha - Krakov - Varšava.
Na nemecký trh vstúpi zavedením medzinárodnej diaľkovej linky Frankfurt nad Mohanom - Lipsko - Drážďany - Praha - Ostrava - Krakov – Przemyśl od 25. júna. Spustí tiež autobusovú linky Krakov - Ľvov s nadväznosťou na svoje vlaky od 1. marca.
