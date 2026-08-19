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Leo Express prepravil na trati Bratislava - Komárno 1,5 mil. osôb
Oproti rovnakému obdobiu roka 2025 ich počet zvýšil skoro o 130. 000, teda o 9 %.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Stredoeurópsky železničný dopravca Leo Express prepravil v prvom polroku 2026 na regionálnej trati Bratislava - Komárno v Podunajsku takmer 1,54 milióna cestujúcich. Oproti rovnakému obdobiu roka 2025 ich počet zvýšil skoro o 130.000, teda o 9 %. Ako spoločnosť v stredu informovala, za celý minulý rok na jedinej slovenskej železničnej trati so súkromným dopravcom prepravila celkovo zhruba 2,9 milióna pasažierov.
„Od nášho príchodu na trať Bratislava - Komárno neustále rastie záujem o cestovanie na tejto linke. Nárast počtu cestujúcich ukazuje, že cesta vlakom nie je len o tom, dostať sa z jedného bodu do druhého, ale aj o Wi-Fi alebo funkčnej klimatizácii,“ uviedol generálny riaditeľ Leo Express Peter Köhler.
Funkčnosť klimatizácie vo vlakoch na trase Bratislava - Komárno podľa dopravcu dosahuje takmer 100 percent. Leo Express ju pravidelne kontroluje a servisuje tak, aby bola počas teplých letných dní funkčná. „Ak by došlo k výpadku klimatizácie, poskytuje cestujúcim kompenzáciu vo výške 25 až 150 percent z ceny cestovného v leo kreditoch. Na palube má zároveň dopravca k dispozícii núdzové zásoby vody aj rozpustné tablety s elektrolytmi,“ priblížil hovorca Leo Express Emil Sedlařík. Testuje aj ďalšie technológie na zvýšenie komfortu, ako sú rozprašovače alebo ventilátory.
Dopravca v posledných mesiacoch výrazne rozšíril ponuku spojení. Okrem predĺženia linky Praha - Krakov do Varšavy pridal aj nové spojenie Praha - Bratislava a spustil linku Przemysl - Frankfurt, ktorá spája Poľsko, Českú republiku a Nemecko. Na konci tohto roka pridá aj spojenie z Prahy cez Plzeň do Mníchova.
Leo Express rástol aj počas celého minulého roka. V medziročnom porovnaní počet prepravených cestujúcich na všetkých jeho linkách v Česku, na Slovensku a v Poľsku vzrástol o 19,2 %. „Rástol tak najrýchlejšie zo všetkých českých dopravcov. Celkovo prepravil 4,565 milióna cestujúcich oproti 3,831 milióna v roku 2024. V tomto roku dopravca očakáva nárast minimálne o ďalších 1,5 milióna cestujúcich na celkovo viac ako šesť miliónov,“ dodal Sedlařík.
„Od nášho príchodu na trať Bratislava - Komárno neustále rastie záujem o cestovanie na tejto linke. Nárast počtu cestujúcich ukazuje, že cesta vlakom nie je len o tom, dostať sa z jedného bodu do druhého, ale aj o Wi-Fi alebo funkčnej klimatizácii,“ uviedol generálny riaditeľ Leo Express Peter Köhler.
Funkčnosť klimatizácie vo vlakoch na trase Bratislava - Komárno podľa dopravcu dosahuje takmer 100 percent. Leo Express ju pravidelne kontroluje a servisuje tak, aby bola počas teplých letných dní funkčná. „Ak by došlo k výpadku klimatizácie, poskytuje cestujúcim kompenzáciu vo výške 25 až 150 percent z ceny cestovného v leo kreditoch. Na palube má zároveň dopravca k dispozícii núdzové zásoby vody aj rozpustné tablety s elektrolytmi,“ priblížil hovorca Leo Express Emil Sedlařík. Testuje aj ďalšie technológie na zvýšenie komfortu, ako sú rozprašovače alebo ventilátory.
Dopravca v posledných mesiacoch výrazne rozšíril ponuku spojení. Okrem predĺženia linky Praha - Krakov do Varšavy pridal aj nové spojenie Praha - Bratislava a spustil linku Przemysl - Frankfurt, ktorá spája Poľsko, Českú republiku a Nemecko. Na konci tohto roka pridá aj spojenie z Prahy cez Plzeň do Mníchova.
Leo Express rástol aj počas celého minulého roka. V medziročnom porovnaní počet prepravených cestujúcich na všetkých jeho linkách v Česku, na Slovensku a v Poľsku vzrástol o 19,2 %. „Rástol tak najrýchlejšie zo všetkých českých dopravcov. Celkovo prepravil 4,565 milióna cestujúcich oproti 3,831 milióna v roku 2024. V tomto roku dopravca očakáva nárast minimálne o ďalších 1,5 milióna cestujúcich na celkovo viac ako šesť miliónov,“ dodal Sedlařík.