Leo Express prepravil z Bratislavy do Komárna za rok 2,81 mil. ľudí
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Za uplynulý rok prepravil železničný dopravca Leo Express na trase Bratislava - Komárno 2,81 milióna cestujúcich v celkom 26.800 vypravených spojoch. Aktuálne spustil predaj nového cestovného poriadku na tejto trati, informoval vo štvrtok hovorca firmy Emil Sedlařík.
„Cestovný poriadok sme zachovali v rozsahu, na ktorý sú cestujúci zvyknutí. U vybraných spojov došlo len k minútovým zmenám odchodov vlakov a zároveň k pridaniu zastávky Bratislava-Vrakuňa, ktorú pôvodne neobsluhovali,“ priblížil Sedlařík. Doplnil, že dopravca medzi Bratislavou a Komárnom prešiel za uplynulý rok vyše 1,5 milióna vlakokilometrov s viac ako 90 % dochvíľnosťou.
Zároveň avizoval, že od 30. apríla 2026 spustí Leo Express novú linku z Bratislavy do Prahy. Vlaky budú jazdiť na trase Praha - Přerov - Hulín - Otrokovice - Staré Město u Uherského Hradišťa a pokračovať cez Hodonín a Břeclav do Bratislavy. V ponuke budú dva spiatočné spoje denne, jeden pár spojov bude začínať a končiť v stanici Bratislava-Petržalka.
