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Leo Express rokuje s odbormi, pri štrajku chce zachovať maximum spojov
Leo Express Slovensko intenzívne pracuje na zabezpečení dopravnej obslužnosti počas ohláseného štrajku.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Leo Express naďalej rokuje o dosiahnutí dohody s odborovým združenie OdLeSK, ktoré pred týždňom vyhlásilo časovo neobmedzený štrajk v spoločnosti Leo Express Slovensko so začiatkom 12. novembra o 3.30 h. Cieľom je nájsť ekonomicky udržateľné riešenie a predísť komplikáciám pre cestujúcich vlakmi medzi Bratislavou a Komárnom. Dopravca chce zachovať maximum vlakových spojov, cestujúcich v prípade potreby prepravia náhradné autobusy. TASR o tom v stredu informoval hovorca Leo Express Emil Sedlařík.
Leo Express Slovensko intenzívne pracuje na zabezpečení dopravnej obslužnosti počas ohláseného štrajku. Prioritou je, aby sa cestujúci dostali do cieľa aj v prípade, že niektoré vlakové spoje nebude možné vypraviť v štandardnom režime. Spoločnosť neplánuje rušiť spojenia a zabezpečí dopravnú obslužnosť cestujúcich vlakmi alebo náhradnými autobusmi.
„Našou absolútnou prioritou sú cestujúci. Robíme maximum pre to, aby sme zachovali dopravu v čo najväčšom rozsahu. Ak nebude možné niektorý vlak vypraviť, naším cieľom je zabezpečiť náhradnú dopravu. Pripravujeme preto autobusy, posilňujeme dispečing a zabezpečujeme ďalší personál. Chceme cestujúcich uistiť, že sme na situáciu pripravení a urobíme všetko pre to, aby sa dostali do svojho cieľa,“ uviedol Sedlařík.
Náhradné autobusy majú byť pripravené aj na operatívne nasadenie pri nečakaných výpadkoch vlakových spojov. Po dohode s ministerstvom dopravy sa počíta aj s rozšírením zastavovania regionálnych expresov, aby mohli obslúžiť viac cestujúcich.
V prípade štrajku vlaky kategórie REX na trase Bratislava - Komárno a späť budú naďalej premávať ako vlakové spoje. Spoje kategórie Os na trasách Bratislava - Dunajská Streda, Bratislava - Kvetoslavov a Dunajská Streda - Komárno budú zabezpečené náhradnými autobusmi. Vlaky REX budú v úseku Dunajská Streda - Bratislava mimoriadne zastavovať vo všetkých zastávkach ako osobné vlaky, aby bola zachovaná obslužnosť aj pre cestujúcich, ktorí bežne využívajú osobné vlaky.
Spoločnosť pripomenula, že počas kolektívneho vyjednávania opakovane prejavila ochotu rokovať, hľadala kompromis a predkladala riešenia rešpektujúce jej ekonomické možnosti. Napriek tomu sa dohodu nepodarilo dosiahnuť ani za účasti sprostredkovateľa. Vedenie OdLeSK sa následne rozhodlo vyhlásiť časovo neobmedzený štrajk, ku ktorému sa druhá odborová organizácia v spoločnosti nepripojila.
Leo Express nechce, aby zamestnanci doplácali na skutočnosť, že sa s odbormi zatiaľ nepodarilo dosiahnuť dohodu. Preto pristúpil k jednostrannému zvýšeniu miezd aj bez uzatvorenia kolektívnej zmluvy a prisľúbil ďalšiu revíziu miezd v roku 2027. Zdôraznil, že požiadavky odborov musia rešpektovať ekonomické možnosti spoločnosti a jej dlhodobú stabilitu.
Spoločnosť bude priebežne informovať o prípadných zmenách v prevádzke. Cestujúcim odporúča, aby pred cestou sledovali aktuálne informácie na webe a sociálnych sieťach Leo Express alebo na železničných nástupištiach.
OdLeSK pred týždňom zdôvodnil vyhlásenie štrajku po hlasovaní zamestnancov pretrvávajúcim kolektívnym sporom o uzavretie prvej podnikovej kolektívnej zmluvy. Kolektívne vyjednávanie sa začalo v decembri 2025, no dohodu sa doposiaľ nepodarilo dosiahnuť ani pred sprostredkovateľom.
Leo Express Slovensko intenzívne pracuje na zabezpečení dopravnej obslužnosti počas ohláseného štrajku. Prioritou je, aby sa cestujúci dostali do cieľa aj v prípade, že niektoré vlakové spoje nebude možné vypraviť v štandardnom režime. Spoločnosť neplánuje rušiť spojenia a zabezpečí dopravnú obslužnosť cestujúcich vlakmi alebo náhradnými autobusmi.
„Našou absolútnou prioritou sú cestujúci. Robíme maximum pre to, aby sme zachovali dopravu v čo najväčšom rozsahu. Ak nebude možné niektorý vlak vypraviť, naším cieľom je zabezpečiť náhradnú dopravu. Pripravujeme preto autobusy, posilňujeme dispečing a zabezpečujeme ďalší personál. Chceme cestujúcich uistiť, že sme na situáciu pripravení a urobíme všetko pre to, aby sa dostali do svojho cieľa,“ uviedol Sedlařík.
Náhradné autobusy majú byť pripravené aj na operatívne nasadenie pri nečakaných výpadkoch vlakových spojov. Po dohode s ministerstvom dopravy sa počíta aj s rozšírením zastavovania regionálnych expresov, aby mohli obslúžiť viac cestujúcich.
V prípade štrajku vlaky kategórie REX na trase Bratislava - Komárno a späť budú naďalej premávať ako vlakové spoje. Spoje kategórie Os na trasách Bratislava - Dunajská Streda, Bratislava - Kvetoslavov a Dunajská Streda - Komárno budú zabezpečené náhradnými autobusmi. Vlaky REX budú v úseku Dunajská Streda - Bratislava mimoriadne zastavovať vo všetkých zastávkach ako osobné vlaky, aby bola zachovaná obslužnosť aj pre cestujúcich, ktorí bežne využívajú osobné vlaky.
Spoločnosť pripomenula, že počas kolektívneho vyjednávania opakovane prejavila ochotu rokovať, hľadala kompromis a predkladala riešenia rešpektujúce jej ekonomické možnosti. Napriek tomu sa dohodu nepodarilo dosiahnuť ani za účasti sprostredkovateľa. Vedenie OdLeSK sa následne rozhodlo vyhlásiť časovo neobmedzený štrajk, ku ktorému sa druhá odborová organizácia v spoločnosti nepripojila.
Leo Express nechce, aby zamestnanci doplácali na skutočnosť, že sa s odbormi zatiaľ nepodarilo dosiahnuť dohodu. Preto pristúpil k jednostrannému zvýšeniu miezd aj bez uzatvorenia kolektívnej zmluvy a prisľúbil ďalšiu revíziu miezd v roku 2027. Zdôraznil, že požiadavky odborov musia rešpektovať ekonomické možnosti spoločnosti a jej dlhodobú stabilitu.
Spoločnosť bude priebežne informovať o prípadných zmenách v prevádzke. Cestujúcim odporúča, aby pred cestou sledovali aktuálne informácie na webe a sociálnych sieťach Leo Express alebo na železničných nástupištiach.
OdLeSK pred týždňom zdôvodnil vyhlásenie štrajku po hlasovaní zamestnancov pretrvávajúcim kolektívnym sporom o uzavretie prvej podnikovej kolektívnej zmluvy. Kolektívne vyjednávanie sa začalo v decembri 2025, no dohodu sa doposiaľ nepodarilo dosiahnuť ani pred sprostredkovateľom.