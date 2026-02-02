< sekcia Ekonomika
Leo Express vlani prepravil vlakmi viac ako 4,5 milióna cestujúcich
V tomto roku očakáva dopravca rast minimálne o 1,5 milióna osôb na viac ako šesť miliónov.
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Spoločnosť Leo Express prepravila v roku 2025 na svojich vlakových linkách v Česku, Poľsku a na Slovensku spolu vyše 4,56 milióna cestujúcich. Bolo to o 19,2 % viac ako v roku 2024 s 3,83 milióna pasažiermi. V tomto roku očakáva dopravca rast minimálne o 1,5 milióna osôb na viac ako šesť miliónov, informoval v pondelok Leo Express.
„Z hľadiska počtu prepravených cestujúcich na našich linkách sme zaznamenali najväčší percentuálny nárast, to znamená, že rastieme najrýchlejšie z českých dopravcov,“ uviedol generálny riaditeľ Leo Express Peter Köhler.
Vlaky dopravcu vlani previezli na komerčných linkách v Česku vyše milióna osôb, medziročne viac o 25,6 %. Spoločnosť zároveň oznámila, že v minulom roku nezaznamenala žiadne ňou zavinené mimoriadne udalosti ani zranenie. Podiel oneskorených spojov z dôvodov na jej strane dosiahol 8,95 %. Počet najazdených vlakokilometrov sa zvýšil o 7,9 % na 4,9 milióna.
Od 1. marca 2026 spustí Leo Express novú linku z Krakova do Varšavy, ktorá bude jazdiť dvakrát denne, a zvýši tak počet spojov medzi Prahou a Krakovom na štyri denne.
Ako priblížil hovorca Leo Express Emil Sedlařík, od 30. apríla dopravca začne prevádzkovať novú linku z Prahy do Bratislavy a zároveň sa vráti na Slovácko. „Vlaky budú opäť jazdiť na trase Praha - Přerov - Hulín - Otrokovice - Staré Město u Uherského Hradiště. Po novom bude linka pokračovať cez Hodonín a Břeclav až do Bratislavy,“ uviedol Sedlařík. Premávať budú dva spiatočné spoje denne. V júni dopravca spustí nové komerčné spojenie z poľského Przemyszla do Drážďan, Lipska, Erfurtu a Frankfurtu.
