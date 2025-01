Leo Express zrenovoval depo v Bratislave, chce zrýchliť údržbu vlakov

Bratislava 23. januára (TASR) - Vlakový dopravca Leo Express, ktorý prevádzkuje linku medzi Bratislavou a Komárnom, zrekonštruoval budovu vlakového depa v Bratislave. Priestor má dopravca v dlhodobom prenájme, do renovácie budovy i zariadenia investoval vyše 65.000 eur. Hala by mala byť v prevádzke od februára. Spoločnosť Leo Express o tom informovala vo štvrtok.



"Celá rekonštrukcia bola zameraná na úpravu priestorov pre údržbu interiérov a v prípade potreby i exteriéru motorových jednotiek. V depe bude prebiehať okrem iného aj údržba klimatizačných jednotiek," vysvetlil konateľ Leo Express Slovensko Lukáš Salenka.



Doplnil, že rekonštrukcia depa umožní zrýchliť údržbu i opravy na dopravcom obsluhovanej trati medzi Bratislavou a Komárnom. Vlakové jednotky už podľa dopravcu nebudú musieť čakať na uvoľnenie kapacít v doteraz používanom depe. To však bude spoločnosť používať aj naďalej pre väčšie opravy, a tak sa navýšia kapacity pre údržbu vozidiel.



Priestory sa nachádzajú v areáli starého rušňového depa Bratislava - východ, pôvodne boli postavené pre údržbu parných lokomotív. Objekt dlhšiu dobu chátral. V rámci rekonštrukcie bola inštalovaná nová elektrická brána, zaistiť bolo treba kúrenie vrátane nového plynového kotla, kompletne upravili aj miestnosti pre zamestnancov. V rámci renovácie boli namontované bezpečnostné prvky či osvetlenie v miestach prístupových lávok a kontrolného kanála.