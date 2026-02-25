< sekcia Ekonomika
Leonardo v roku 2025 zvýšil prevádzkový zisk na 1,752 miliardy eur
Tržby sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšili o 9,8 % na 19,5 miliardy eur.
Autor TASR
Rím 25. februára (TASR) - Taliansky zbrojársky koncern Leonardo uzavrel rok 2025 s výrazným rastom. Tržby sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšili o 9,8 % na 19,5 miliardy eur, oznámila spoločnosť v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Prevádzkový zisk (EBITA) vzrástol o 14,9 % na 1,752 miliardy eur. Objem objednávok sa zvýšil o 13,5 % na 23,8 miliardy eur. Finančná situácia spoločnosti sa v roku 2025 tiež výrazne zlepšila. Čistý finančný dlh klesol k 31. decembru 2025 o 44,2 % na približne jednu miliardu eur z 1,8 miliardy eur v roku 2024.
Spoločnosť prekonala plány, ktoré si stanovila na rok 2025, a dosiahla zlepšenie všetkých ekonomických a finančných ukazovateľov, uviedol generálny riaditeľ koncernu Roberto Cingolani. Leonardo zároveň v uplynulom roku zvýšil svoje investície do výskumu a vývoja a najal ďalších odborníkov na posilnenie svojich technologických kapacít, dodal.
