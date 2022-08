Lepšia než očakávaná letná sezóna Grékom pomôže

Atény 7. augusta (TASR) - Grécko zaznamenáva lepšiu než pôvodne očakávanú letnú sezónu a tohtoročné príjmy z cestovného ruchu pomôžu zmierniť vplyv rastúcich cien energií na obyvateľstvo. Povedal to tento týždeň hovorca vlády Giannis Oikonomu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cestovný ruch je kľúčovým sektorom gréckej ekonomiky. Na celkovom hrubom domácom produkte (HDP) sa podieľa približne pätinou a rovnaký podiel má aj na tvorbe pracovných miest. Vláda aj zástupcovia sektora turizmu už skôr zverejnili odhad, že tohtoročné príjmy z cestovného ruchu by mohli dosiahnuť 80 až 90 % v porovnaní s rekordným rokom 2019. Časť z nich momentálne nevylučuje, že rekord spred troch rokov by mohli tohtoročné príjmy z turizmu aj prekonať.



V júni pricestovalo na grécke letiská 3.481.000 zahraničných turistov. V porovnaní s júnom minulého roka to predstavuje rast o 193 %. Je to zároveň takmer rovnaký počet zahraničných turistov ako v júni rekordného roka 2019, povedal Oikonomu.



V roku 2019 prilákalo Grécko rekordných 32 miliónov turistov a príjmy z turizmu dosiahli približne 18 miliárd eur. Následne však prišiel najhorší rok v histórii gréckeho cestovného ruchu, keď pandémia ochromila takmer všetky ekonomické aktivity, najmä dopravu a cestovný ruch. V ďalšom roku sa však situácia opäť začala zlepšovať.



Výrazne lepšia než očakávaná letná sezóna v Grécku by tak mohla zmierniť tlak na obyvateľov, ktorí podobne ako v iných európskych krajinách zápasia s vysokými cenami energií. Tie rástli už skôr, výrazne však stúpli po tom, ako Moskva reagovala obmedzením dodávok plynu na sankcie západných štátov voči Rusku za inváziu na Ukrajinu.



Grécka vláda minula od septembra na dotácie a iné opatrenia pre firmy, farmárov a domácnosti približne 7 miliárd eur. Posledný balík zverejnila v máji, a to v objeme 3 miliardy eur.