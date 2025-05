Lepšie počasie podporilo stavebnú výrobu v Česku, vzrástla o vyše 12 %

Praha 7. mája (TASR) - Českému stavebníctvu sa v marci darilo. Jeho produkcia medziročne vzrástla o 12,1 % a v porovnaní s februárom bola vyššia o 3,5 %. Zvýšil sa aj počet dokončených bytov. Tých bolo medziročne o 44,7 % viac. Rovnako vzrástol počet bytov, ktoré išli do výstavby, v ich prípade rast dosiahol 15,9 %. Informoval o tom portál novinky.cz.



„Stavebná produkcia rástla v marci dvojciferným tempom. A to na inžinierskych aj pozemných stavbách. K tomuto rastu prispelo čiastočne teplejšie počasie a čiastočne nízka porovnávacia základňa,“ povedala Petra Cuřínová z Českého štatistického úradu (ČSÚ), ktorý údaje zverejnil.



V marci sa začala výstavba 3137 bytov. To rovnako viedlo k dvojcifernému medziročnému rastu. Dokončilo sa 3699 bytov, čo znamenalo medziročný rast na úrovni 44,7 %.