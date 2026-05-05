Lepšie zdieľanie údajov posilní boj EÚ proti daňovým podvodom
Toto posilnenie spolupráce pomôže znížiť výpadok príjmov z DPH, ktorý sa v súčasnosti odhaduje na 128 miliárd eur ročne.
Autor TASR
Brusel 5. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že Európska únia (EÚ) bojuje proti cezhraničným daňovým podvodom posilnením spolupráce v oblasti zdieľania údajov medzi národnými daňovými orgánmi a inštitúciami EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia zdôraznila, že EÚ urobila významný krok v boji proti cezhraničným daňovým podvodom, keď sa Rada EÚ (členské štáty) dohodla na posilnení spolupráce a zdieľania údajov medzi národnými daňovými orgánmi, Európskou prokuratúrou (EPPO), Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a sieťou expertov členských štátov na boj proti podvodom EuroFisc.
Toto posilnenie spolupráce pomôže znížiť výpadok príjmov z DPH, ktorý sa v súčasnosti odhaduje na 128 miliárd eur ročne. Po dohode o DPH v digitálnom veku (legislatíva VIDA, predložená eurokomisiou koncom roka 2022) ide o ďalší krok vpred v boji proti podvodom s DPH na úrovni celej EÚ.
Nová dohoda zefektívni proces prístupu ku kľúčovým informáciám, čo umožní EPPO a OLAF efektívnejšie vyšetrovať a stíhať cezhraničné podvody. Sieť EuroFisc zas bude mať mandát zdieľať výsledky analýzy rizík s EPPO a OLAF. Okrem toho za prísnych podmienok a v súlade s pravidlami ochrany údajov (GDPR) uvedené inštitúcie získajú priamy prístup k informáciám o dani z pridanej hodnoty.
Podľa správy eurokomisie toto opatrenie zvýši spravodlivosť a lepšie ochráni verejné finančné prostriedky EÚ. EPPO a OLAF budú mať právomoc úspešne ukončiť viac vyšetrovaní a EÚ môže vytvoriť rovnaké podmienky pre podniky, ktoré dodržiavajú pravidlá, a zabezpečiť, aby tí, ktorí sa zapájajú do nezákonných činností, boli braní na zodpovednosť.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
