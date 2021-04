Lepším riešením ako odklad splátok môže byť refinancovanie úverov

Bratislava 12. apríla (TASR) - Počas minulého roka Európska centrálna banka (ECB) povolila všetkým domácnostiam odklad splátok úverov bez negatívneho efektu. Táto možnosť však už skončila a zápis o odklade splátok môže v budúcnosti zhoršiť prístup k hypotéke či k výhodnejším podmienkam pri jej získaní. Lepším riešením môže byť napríklad refinancovanie úverov.



Odklad splátok bez negatívneho zápisu v úverovom registri sa skončil v marci. Banky začali od prvého apríla opätovne zaznamenávať, ak niekto nebude schopný pôžičku splácať. "Odporúčame klientom, aby hľadali iné možnosti, ako riešiť svoju zhoršenú finančnú situáciu. Najmä je potrebné komunikovať s bankou otvorene a hľadať spoločne možnosti," konštatuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. Svojho dlhu sa totiž nikto nezbaví, len presunie jeho splácanie na neskoršie obdobie.



Centrálna banka preto odporúča pôžičky refinancovať. Tak by mali urobiť predovšetkým domácnosti, ktoré majú viac úverov a refinancovaním ich môžu zlúčiť do jedného s výhodnejšími podmienkami. "Ak má klient napríklad pôžičku vo výške 100.000 eur za 1,26-percentný úrok na 30 rokov, zaplatí banke na úrokoch viac ako 20.000 eur. V prípade, že by mal iba 0,5-percentný ročný úrok, hypotéka by sa mu predražila len o necelých 8000 eur. Jeho mesačná splátka by bola nižšia o približne 40 eur," poukazuje Žáčková. V prípade, že by niekto v rámci hypotéky refinancoval aj spotrebný úver, ušetril by mesačne ešte viac.



Národná banka Slovenska (NBS) predpokladá scenár v podobe poklesu priemernej mzdy v roku 2021 o približne 1,7 % či nezamestnanosť nad ôsmimi percentami. Zhoršená finančná situácia Slovákov tak môže byť realitou aj v nasledujúcich mesiacoch. V domácnostiach, ktoré si na jar odkladali splátky, klesol v prvých mesiacoch podľa centrálnej banky príjem v priemere o 630 eur. Domácnosti si vtedy odložili 51.000 úverov na bývanie, 61.000 spotrebných a 4000 ostatných pôžičiek.