LES Slovakia, výrobca káblových zväzkov v Trenčíne, je v konkurze
V roku 2024 stúpli podľa FinStatu tržby firmy o dve percentná na viac ako 1,9 milióna eur. Straty napriek tomu stúpli z 19.900 na 124.408 eur.
Autor TASR
Trenčín 9. januára (TASR) - Mestský súd Bratislava III spustil koncom minulého roka konkurzné konanie na spoločnosť LES Slovakia v Trenčíne. Návrh na konkurz podala dcérska firma nemeckej spoločnosti Langen Electronic Systems začiatkom decembra. Informoval o tom Denník N.
Spoločnosť LES Slovakia, výrobca káblových zväzkov pre automobilový a elektrotechnický priemysel, prišla na Slovensko v roku 2015, kedy materská spoločnosť presunula časť výroby káblov z nemeckého Mönchengladbachu. V Trenčíne zamestnávala asi 70 pracovníkov.
