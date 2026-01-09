Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
LES Slovakia, výrobca káblových zväzkov v Trenčíne, je v konkurze

Trenčín 9. januára (TASR) - Mestský súd Bratislava III spustil koncom minulého roka konkurzné konanie na spoločnosť LES Slovakia v Trenčíne. Návrh na konkurz podala dcérska firma nemeckej spoločnosti Langen Electronic Systems začiatkom decembra. Informoval o tom Denník N.

Spoločnosť LES Slovakia, výrobca káblových zväzkov pre automobilový a elektrotechnický priemysel, prišla na Slovensko v roku 2015, kedy materská spoločnosť presunula časť výroby káblov z nemeckého Mönchengladbachu. V Trenčíne zamestnávala asi 70 pracovníkov.

V roku 2024 stúpli podľa FinStatu tržby firmy o dve percentná na viac ako 1,9 milióna eur. Straty napriek tomu stúpli z 19.900 na 124.408 eur.
