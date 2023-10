Lesníci hovorili na konferencii o zdraví lesov a o ich škodcoch

Zvolen 10. októbra (TASR) - Hodnotenie a prognóza dosahov sucha z roku 2022 na zdravotný stav lesných drevín a vývoj populácií sekundárnych biotických škodlivých činiteľov patrili medzi hlavné témy nedávnej 32. medzinárodnej odbornej konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa, ktorá sa konala v uplynulých dňoch v Hornom Smokovci.



Ako informuje hlavný organizátor Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene, veľká pozornosť bola venovaná analýze škôd spôsobených zverou na lesných drevinách a predstaveniu relevantných výskumných projektov riešených v NLC - Lesníckom výskumnom ústave.



Ako priblížil hovorca NLC Igor Viszlai, v úvodnom bloku odzneli prezentácie o situácii v súvislosti so zdravotným stavom lesných drevín a vývoji škodlivých činiteľov na Slovensku, v Česku a v Poľsku. "Záujem účastníkov vyvolali hlavne prezentácie, v ktorých boli predstavené aktuálne riešené výskumné projekty zamerané napríklad na ožarovanie lykožrútov so zámerom vyvolania sekundárnej sterility u potomstva a využitie biologickej ochrany na báze entomopatogénnej huby Beauveria bassiana proti tvrdoňovi smrekovému a lykožrútom," dodal.



V rámci poradenskej činnosti Lesníckej ochranárskej služby boli v roku 2023 riešené dotazy súvisiace s plošným hynutím smrekovcových mladín napadnutých hubami a voškami a informácia o šírení sa jediného invázneho druhu hmyzu na Slovensku - sršňa ázijského do strednej Európy.



Na konferencii sa hovorilo aj o klimatických zmenách, ktoré výrazne vplývajú na prirodzenú odolnosť lesov, o škodách spôsobovaných premnoženou zverou a tiež o šírení nepôvodných organizmov na našom území, ktoré súvisí s meniacou sa klímou, ako aj so stúpajúcim pohybom tovaru a ľudí.



Na konferencii sa zúčastnilo 240 registrovaných účastníkov, ktorí zastupovali vlastníkov a obhospodarovateľov štátnych a neštátnych lesov z rezortov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva obrany SR a Ministerstva životného prostredia SR, združení neštátnych vlastníkov lesov, štátnu správu a akademickú obec.