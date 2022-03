Lesníci na ukrajinských hraniciach varia utečencom

Banská Bystrica 10. marca (TASR) – Štátny podnik Lesy SR so sídlom v Banskej Bystrici v spolupráci s dobrovoľníkmi a občianskymi združeniami zabezpečuje ako jediný teplú stravu utečencom priamo na štátnej hranici s Ukrajinou. Okrem ubytovania, ktoré je momentálne pre utečencov bezplatné, poskytuje podnik i ďalšie služby vrátane teplej stravy. TASR o tom vo štvrtok informovala Marína Debnárová, vedúca odboru komunikácie Lesov SR.



Podľa nej lesníci denne zabezpečujú obrovské množstvo polievok, ktoré vydávajú od 9.00 h až do neskorých nočných hodín, približne do 23.00 h. Za jeden deň sa na jednom mieste uvarí a rozdá zhruba 250 litrov polievky, a to fazuľovej, gulášu alebo vývaru.



„Doteraz sme spotrebovali 175 kilogramov mäsa. Išlo najmä o divinu z našej produkcie. Ľudia sa po hodinách strávených vonku potrebujú zohriať a teplé jedlo im v tom určite pomôže. Túto službu ponúkame v Ubli, varí sa tiež v Sobranciach, odkiaľ polievky prevážame na hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom. V dodávkach mäsa budeme pokračovať, už teraz pripravujeme ďalších 100 kilogramov diviny na prevoz,“ konštatoval poverený generálny riaditeľ Lesov SR Matej Vigoda.



Štátny podnik má k dispozícii približne 600 lôžok, ktoré má rozmiestnené vo svojich ubytovacích zariadeniach po celom Slovensku, ale tieto kapacity vie v prípade potreby zvýšiť o desiatky miest na spanie.



„Naše ubytovacie kapacity, najmä na východe Slovenska, sú plne vyťažené. K dnešnému dňu evidujeme takmer už 180 ubytovaných utečencov. Najvyužitejšie sú lôžka v pôsobnosti odštepného závodu (OZ) Vihorlat, ale kapacity sa napĺňajú i na OZ Šariš, Východ, Gemer či Považie. Pribúda ľudí, ktorí nezostávajú len na jednu noc, ale útočisko hľadajú na dlhšie obdobie,“ zdôraznil Vigoda.



Lesníci poskytli aj rôzne vybavenie, ako stany, stoly, varné kotly. Deťom rozdávajú malé darčeky, ceruzky, zošity alebo ovocie.