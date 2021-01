Lesníci vlani vysadili vyše 16 miliónov kusov sadeníc, dominoval buk

Banská Bystrica 7. januára (TASR) – Štátny podnik Lesy SR vysadil v minulom roku viac ako 16 miliónov kusov sadeníc, z toho takmer polovicu tvoril buk, vyše troch miliónov smrek, nasleduje dub, borovica, jedľa, smrekovec a ďalšie dreviny v menšom množstve. TASR o tom vo štvrtok informovala Marína Debnárová, vedúca odboru komunikácie Lesov SR s tým, že je to najviac vysadených sadeníc za posledných päť rokov. Všetky pochádzajú zo špecializovaného Odštepného závodu (OZ) Semenoles.



"Naplnili sme si záväzok zvýšenia výsadby o 1,5 milióna sadeníc. Verím, že takto zvýrazníme úlohu lesa v boji proti klimatickým zmenám," zdôraznil generálny riaditeľ Lesov SR Tomáš Čuka.



Štátni lesníci v jesennom termíne vysadili vyše 4,5 milióna sadeníc, z toho 1,5 milióna s krytou koreňovou sústavou, ostatné sa vysádzali voľnokorenné. Väčšina zalesňovacích úloh sa koncentrovala na plochy po náhodnej ťažbe, predovšetkým po podkôrnikovej kalamite.



"Viac ako polovicu z nich museli zvládnuť tri najviac kalamitou postihnuté OZ Žilina, Čadca a Liptovský Hrádok," konštatoval Rudolf Bruchánik z odboru usmerňovania lesníckych činností podniku. Výsadba sa i vďaka priaznivému počasiu netradične pretiahla až do takmer zimného obdobia.



"Na kalamitných holinách po ťažbe prevažne ihličnatých porastov je práve buk hlavnou drevinou pre zabezpečenie statickej odolnosti a ekologickej stability zakladaných lesných porastov. Podobnú úlohu spĺňa aj jedľa, jej podiel je však niekoľkonásobne nižší z dôvodu enormného poškodzovania zverou," vysvetlil Bruchánik.



Výsadbou vyše 16 miliónov kusov sadeníc lesníci obnovili plochu 4187 hektárov a k tomu evidujú prirodzenú obnovu na ploche skoro 3000 hektárov, čo tvorí 41-percentný podiel na celkovej obnove lesa.



Podľa Debnárovej sa do budúcich rokov pri zvýšenej podpore prírode blízkeho hospodárenia v lese počíta s narastaním podielu prirodzenej obnovy a poklesom potreby sadeníc. Na tento rok je naplánovaná výsadba cez 13 miliónov kusov sadeníc.