Lesnícka komora žiada v pláne obnovy zamietnuť kapitolu o zmene klímy

Bratislava/Zvolen 19. marca (TASR) - Slovenská lesnícka komora (SLSK) zaslala ministrovi financií SR Eduardovi Hegerovi (OĽANO) k Plánu obnovy a odolnosti SR otvorený list. V rámci pripomienkového konania žiada v ňom zamietnutie celého Komponentu 5 - Adaptácia na zmenu klímy.



Ako ďalej informoval predseda SLSK Milan Dolňan, komora trvá na jeho prepracovaní, pretože "je založený na účelovo skreslených informáciách, zavádzajúcich tvrdeniach, zámerne zamlčaných skutočnostiach a neopodstatnených návrhoch opatrení, ktoré nemajú logickú postupnosť".



Komora podľa Dolňana zároveň žiada, aby boli finančné prostriedky v Pláne obnovy a odolnosti SR v rámci Komponentu 5 - Adaptácia na zmenu klímy naplánované a využité na rozvoj regiónov so zacielením na ich konkrétne potreby po konzultáciách a v spolupráci so samosprávami.



Upozornil zároveň, že Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v komponente 5 navrhuje zmeniť zameranie práce ľudí z trvalo udržateľného obhospodarovania lesov na fiktívne zamestnávanie v sektore služieb pre mäkký turizmus, ako sú píšťalkárstvo, prútenkárstvo, metliarstvo, rezbárstvo a podobne. Tento návrh je podľa SLSK v príkrom rozpore so zámermi plánu obnovy vo všeobecných častiach, pretože sa ním určite nevyriešia sociálne a hospodárske rozdiely, nepodarí sa ním vyriešiť rozdiel čistého disponibilného príjmu v regiónoch okolia Muránskej planiny a Polonín.



Dolňan okrem iného zdôraznil, že výkup pozemkov drobných vlastníkov v pozemkovom spoločenstve je veľmi ťažko vykonateľný. "Dôvodom je skutočnosť, že celý priebeh podlieha zákonu o pozemkových spoločenstvách, pretože pozemky sú spoločnou nedeliteľnou nehnuteľnosťou, o ktorej rozhodujú vlastníci na zhromaždení," upozornil predseda lesníckej komory.



Dodal, že na európskej úrovni ešte nie sú sformalizované kľúčové klimatické ciele, ale na Slovensku už ochrancovia prírody vedia, že ich dosiahnu zvýšením bezzásahového územia v národných parkoch na úroveň 75 % ich územia.



"Na to, aby bol na Slovensku vybudovaný moderný systém, v rámci ktorého bude na príslušných územiach prvotným cieľom ochrana prírody a biodiverzity, čo zabezpečí dlhodobý stabilný príspevok ekosystémov k adaptácii na zmenu klímy, pritom netreba zmenu legislatívy ani finančné zdroje z plánu obnovy, ale dôsledné dodržiavanie platných zákonov SR," uzavrel predseda lesníckej komory.