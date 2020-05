Lesnícke centrum robí objekt pre budovy na prírode blízke hospodárenie

Zvolen 11. mája (TASR) – Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav (NLC – LVÚ) Zvolen v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ realizuje v súčasnosti jedinečný vzorový objekt prírode blízkeho hospodárenia v lesoch. Prípravné práce by mali ukončiť v polovici roka 2020.



Pilotný objekt bude súčasťou Výskumno-demonštračného objektu Kysuce, zriadeného v roku 2010 NLC, štátnym podnikom Lesy SR a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Objekt predstavuje komplex hospodárskych lesov v štátnom vlastníctve s výmerou 290 hektárov, bezprostredne susediaci s prírodnou rezerváciou Veľký Polom v Moravsko-sliezskych Beskydách.



Ako pre TASR uviedol hovorca NLC Ján Lichý, prebudova lesa na objekte Polom bude zameraná na zmenu doterajšieho hospodárenia, ktorého výsledkom sú síce vysoko produktívne, ale zmenou klímy silne ohrozené rovnoveké smrekové lesy. "Doterajšie hospodárenie sa mení na prírode blízke hospodárenie, ktorého výsledkom bude zmiešaný, rôznoveký a ekologicky stabilnejší, prírode blízky les smreka, buka a jedle," priblížil.



Osobitosťou prebudovy na objekte Polom je fakt, že sa uskutočňuje v smrekových lesoch zasiahnutých aktuálne silnou vlnou odumierania v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov, najmä vetra a podkôrneho hmyzu, vyvolanou zmenou klímy.



Na rozdiel od klasického programu starostlivosti o lesy, vyhotoveného pre les vekových tried, sa pre objekt Polom vypracoval projekt prebudovy v systéme lesa hrúbkových tried, navrhnutý podľa najnovších výsledkov výskumu na NLC. "Systém hrúbkových tried nevytvára uniformné porasty rovnakého veku, ale rôznoveké, viacetážové alebo mozaikové prírode blízke lesy, ktoré opisuje a riadi prostredníctvom zaradenia stromov do hrúbkových tried," priblížil ďalej Lichý.



Pri vypracovaní pilotného projektu prebudovy sa využili postupy optimalizácie riadenia ťažby na báze tzv. maticových modelov prechodu. Tieto dokážu podľa údajov zistených prevádzkovou inventarizáciou lesa simulovať rast, obnovu a mortalitu drevín v interakcii s výnosovosťou ťažbových operácií v konkrétnych podmienkach. Výsledkom testovania nových postupov v praxi má byť nový expertný systém prebudovy lesa, využiteľný aj v iných podmienkach Slovenska.