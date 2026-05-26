Lesnícke múzeum zo Zvolena presťahujú do Svätého Antona
Jeho pozícia nezanikne, bude mať však nový koncept svojho fungovania.
Autor TASR
Zvolen 26. mája (TASR) - Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene presťahujú Lesy SR do Múzea vo Svätom Antone v Banskoštiavnickom okrese. Jeho pozícia nezanikne, bude mať však nový koncept svojho fungovania. TASR o tom informovala Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR.
Spresnila, že v súčasnosti pokračujú projektové, technologické a logistické prípravy na sťahovanie. „Prvé konkrétne výsledky nového konceptu verejnosti predstavíme v najbližších mesiacoch,“ poznamenala. Doplnila, že dlhodobá nízka návštevnosť Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene je signálom, že komunikácia historických hodnôt a odborného dedičstva potrebuje väčšie priblíženie verejnosti. Cieľom rozhodnutia je vytvoriť modernejší a dlhodobo udržateľný model prezentácie lesníctva pre verejnosť, školy aj turistov.
Expozície aj odborné zameranie lesníckeho múzea zostávajú zachované pod štátnym podnikom. Ako uviedla, múzeum vo Svätom Antone v súčasnosti patrí medzi navštevované turistické lokality a spojenie odborných tém pod jednu strechu prinesie návštevníkom širší obsah.
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene zaznamenalo v roku 2025 návštevnosť 6191 ľudí, do Múzea vo Svätom Antone prišlo 37.895 turistov. „Práve tento návštevnícky potenciál vnímame ako príležitosť priniesť spoločenské, kultúrne a lesnícke hodnoty bližšie k ľuďom,“ vysvetľujú Lesy SR.
Podnik podľa hovorkyne zohľadňuje nielen odborný a spoločenský prínos jednotlivých projektov, ale aj ich dlhodobú ekonomickú udržateľnosť. Múzeum vo Svätom Antone s celoslovenskou pôsobnosťou sa špecializuje na poľovníctvo a rybárstvo.
