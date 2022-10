Lesopoľnohospodársky majetok Ulič sa zlúči s podnikom Lesy SR

Ulič 11. októbra (TASR) – Samostatný štátny podnik Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič sa od začiatku roka 2023 zlúči so štátnym podnikom Lesy SR. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR chce týmto krokom zachovať pracovné miesta v regióne s nedostatkom pracovných príležitostí. Podnik od roku 1988 vykonával lesnícku a poľnohospodársku činnosť a neskôr aj piliarsku výrobu. TASR o tom informovali z odboru komunikácie rezortu pôdohospodárstva.



"LPM Ulič bol dlhé roky najväčším zamestnávateľom na krajnom východe. Po odčlenení lesných pozemkov do Správy Národného parku Poloniny a po plánovanej zonácii národného parku ostane v LPM Ulič zhruba 7900 hektárov hospodárskeho lesa z pôvodných vyše 23.800 hektárov. To rozhodne nestačí na rentabilnú existenciu samostatného štátneho podniku, čo priamo ohrozuje existenciu 100 zo súčasných 155 pracovných miest predovšetkým v poľnohospodárskej správe, dopravno-manipulačnej správe, drevárskej výrobe a na ústredí LPM Ulič," uviedol dôvody zlúčenia podnikov minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



Po zlúčení LPM Ulič s Lesmi SR vznikne od 1. januára 2023 Odštepný závod Ulič, v ktorom rezort plánuje zachovať všetky činnosti, vrátane obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy, chovu hovädzieho dobytka a produkcie mlieka.



Ako informoval rezort, v uplynulých rokoch LPM Ulič zmodernizoval časť maštalí a zariadení v hodnote 2.158.000 eur zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. V zefektívňovaní chovu hovädzieho dobytka v Uliči budú Lesy SR pod metodickým vedením MPRV pokračovať aj naďalej. Zároveň sa pripravuje projekt zefektívnenia poľnohospodárskej výroby, pretože v Uličskej doline má tradíciu a ako jednu z mála činností je možné ju rozvíjať s ohľadom na chránené územia národného parku.



"Podnik v Uliči vznikol ešte za minulej éry, aby tu ľudia ostali žiť a mali kde zarábať na živobytie. Historicky sa v tejto oblasti venovali ťažbe dreva. Ak chceme zabrániť úplnému vyľudneniu regiónu, musíme prispôsobiť činnosť našej organizácie novým podmienkam, ktoré tu vznikli po prevode majetkov pod správu ministerstva životného prostredia," uzavrel Vlčan.