Lesy SR chcú pri Rožňave vybudovať vodné nádrže na zadržiavanie vody

Rožňava 3. októbra (TASR) - Lesy SR chcú v okrese Rožňava vybudovať dve malé vodné nádrže, ktoré by slúžili pre zadržanie povrchovej vody v území. Nachádzať sa majú v lesoch pri obciach Krásnohorské Podhradie a Pača, orientačné náklady na výstavbu oboch nádrží predstavujú viac ako milión eur. Vyplýva to zo zámerov štátneho podniku, ktoré boli predložené na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Predkladaný zámer rieši vybudovanie malej vodnej nádrže na zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov. Extrémne suchá a povodňové prejavy klimatickej zmeny v uplynulých rokoch vyvolávajú potrebu realizovania vodozádržných opatrení," uvádzajú Lesy SR zhodne v oboch zámeroch. Dodávajú tiež, že vodné stavby poskytnú vodu aj v prípade lesných požiarov, zlepšia biodiverzitu lokalít, podporia zvýšenie hladiny podzemnej vody a budú schopné zachytávať prívalové dažďové vody.



Štátni lesníci chcú jednu z nádrží vybudovať v lokalite Železnička v doline potoka Lipovec pri obci Krásnohorské Podhradie na lesnom pozemku vo svojom vlastníctve. Hrádzu by mal tvoriť existujúci násyp lesnej cesty, ktorý v 19. a 20. storočí slúžil aj pre úzkokoľajnú železnicu na prepravu železnej rudy.



Pri obci Pača chce štátny podnik malú vodnú nádrž vybudovať v lokalite Bučina v doline Krásnohorského potoka. "Keďže umiestnenie vodnej nádrže nebude na toku, je potrebná úprava Krásnohorského potoka tak, aby bol vedený mimo navrhovanej vodnej nádrže," priblížili Lesy SR.



Náklady na vybudovanie oboch nádrží štátne lesy vyčíslili na viac ako milión eur, z toho približne 750.000 eur predstavuje odhadovaná investícia do vodnej nádrže pri obci Pača. Predpokladaný začiatok výstavby bol pri oboch projektoch stanovený na jar 2025, koniec v októbri nasledujúceho roka.