< sekcia Ekonomika
Lesy SR: Dodávky dreva budú od októbra pokračovať v štandardnom režime
Lesy SR zdôraznili, že vďaka priaznivým podmienkam a silnému nasadeniu sa podarilo efektívne spracovať kalamitu na Horehroní.
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Dodávky dreva spracovateľom budú od 1. októbra pokračovať v štandardnom režime. Dočasné pozastavenie dodávok sa týkalo výlučne dodávok ihličnatej guľatiny, a to len na obdobie siedmich dní. Uviedol to štátny podnik Lesy Slovenskej republiky v zverejnenom vyhlásení, ktorý zároveň odmietol tvrdenia o údajnom odstavení domácich spracovateľov od dodávok dreva a uprednostňovaní spracovateľskej firmy PRP.
Štátny podnik vyjadrenia Zväzu spracovateľov dreva SR považuje za neobjektívne a vytrhnuté z kontextu. Lesy SR sú pripravené naďalej viesť odborný dialóg a riešiť podnety partnerov pri rokovacom stole. „So Zväzom spracovateľov dreva SR pravidelne komunikujeme, naposledy 25. augusta, pričom neboli vznesené žiadne zásadné pripomienky,“ zdôraznil štátny podnik.
Lesy SR priblížili, že po vyhodnotení plnenia, ktoré je aktuálne na úrovni približne 70 %, bola časť ihličnatej guľatiny v poslednom septembrovom týždni presmerovaná k spoločnostiam, ktoré ponúkli bonus za septembrové dodávky vo výške 7 až 7,5 eur/m3. Týmto postupom štátny podnik získal majetkový výnos, pričom objemy pre ostatných partnerov neboli ohrozené.
Zmluvný partner PRP v Lučenci, ktorý patrí medzi významných slovenských spracovateľov dreva a pôsobí v regióne s vysokou nezamestnanosťou, uzatvoril podľa Lesov SR dodatok riadne zverejnený v súlade s pravidlami. Nešlo o zvýhodňovanie jednej firmy, objem odberu zostal nezmenený a rovnakú možnosť uzatvoriť dodatok mali aj ostatní partneri. Akékoľvek podsúvanie, že štátny podnik týmto spôsobom vyváža drevo do zahraničia, je nepravdivé.
Lesy SR zdôraznili, že vďaka priaznivým podmienkam a silnému nasadeniu sa podarilo efektívne spracovať kalamitu na Horehroní. To však znamená, že v nasledujúcich rokoch bude ťažba nižšia, čo prirodzene prinesie rast cien dreva a obmedzí dostupné objemy. Lesy SR zároveň upozornili, že štátny podnik pokrýva približne 41 % potrieb slovenského trhu s drevom, a preto objektívne nemôže naplniť celý dopyt.
„Obvinenia z vyvážania dreva do zahraničia odmietame, export predstavuje menej než 1 % celkového objemu a drevo zo štátnych lesov smeruje prioritne domácim spracovateľom,“ dodali Lesy SR.
Štátny podnik vyjadrenia Zväzu spracovateľov dreva SR považuje za neobjektívne a vytrhnuté z kontextu. Lesy SR sú pripravené naďalej viesť odborný dialóg a riešiť podnety partnerov pri rokovacom stole. „So Zväzom spracovateľov dreva SR pravidelne komunikujeme, naposledy 25. augusta, pričom neboli vznesené žiadne zásadné pripomienky,“ zdôraznil štátny podnik.
Lesy SR priblížili, že po vyhodnotení plnenia, ktoré je aktuálne na úrovni približne 70 %, bola časť ihličnatej guľatiny v poslednom septembrovom týždni presmerovaná k spoločnostiam, ktoré ponúkli bonus za septembrové dodávky vo výške 7 až 7,5 eur/m3. Týmto postupom štátny podnik získal majetkový výnos, pričom objemy pre ostatných partnerov neboli ohrozené.
Zmluvný partner PRP v Lučenci, ktorý patrí medzi významných slovenských spracovateľov dreva a pôsobí v regióne s vysokou nezamestnanosťou, uzatvoril podľa Lesov SR dodatok riadne zverejnený v súlade s pravidlami. Nešlo o zvýhodňovanie jednej firmy, objem odberu zostal nezmenený a rovnakú možnosť uzatvoriť dodatok mali aj ostatní partneri. Akékoľvek podsúvanie, že štátny podnik týmto spôsobom vyváža drevo do zahraničia, je nepravdivé.
Lesy SR zdôraznili, že vďaka priaznivým podmienkam a silnému nasadeniu sa podarilo efektívne spracovať kalamitu na Horehroní. To však znamená, že v nasledujúcich rokoch bude ťažba nižšia, čo prirodzene prinesie rast cien dreva a obmedzí dostupné objemy. Lesy SR zároveň upozornili, že štátny podnik pokrýva približne 41 % potrieb slovenského trhu s drevom, a preto objektívne nemôže naplniť celý dopyt.
„Obvinenia z vyvážania dreva do zahraničia odmietame, export predstavuje menej než 1 % celkového objemu a drevo zo štátnych lesov smeruje prioritne domácim spracovateľom,“ dodali Lesy SR.