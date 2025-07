Lesy SR odmietajú akékoľvek pokusy o politizáciu svojej činnosti

Bratislava 10. júla (TASR) - Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky dôrazne odmieta akékoľvek pokusy o politizáciu svojej činnosti. Uviedla to Laura Tettingerová z internej a externej komunikácie Lesov SR v reakcii na štvrtkové vyjadrenia predstaviteľov opozičnej SaS na adresu generálneho riaditeľa Lesov SR Tibora Menyharta.



„Sme odborný štátny podnik, ktorý spravuje lesy zákonne, transparentne a v prospech verejnosti. Zavádzame moderné kontrolné mechanizmy vrátane RFID technológie - ide o bezkontaktné označovanie dreva prostredníctvom elektronických štítkov, ktoré umožňujú automatické a presné sledovanie jeho pohybu. Lesné hospodárstvo má zásadný význam pre životné prostredie, rozvoj regiónov aj stabilitu krajiny - preto si zaslúži odborný prístup, nie politickú antikampaň,“ spresnila Tettingerová.



Predseda SaS Branislav Gröhling a poslanec parlamentu Alojz Hlina (SaS) na tlačovej konferencii uviedli, že minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) by mal okamžite odvolať z funkcie generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Tibora Menyharta. Podľa nich by mal byť Menyhart odvolaný pre viaceré škandály v Lesoch SR. SaS plánuje na septembrovú schôdzu parlamentu podľa Hlinu predložiť novelu zákona o lesoch, ktorá by sprísnila expedíciu drevnej hmoty.