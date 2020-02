Lesy SR implementovali systém manažérstva proti korupcii

Bratislava 25. februára (TASR) - Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky v decembri 2019 ukončil implementáciu systému manažérstva proti korupcii. Predchádzala mu analýza rizikovosti, na ktorej spolupracovali aj odborníci z Transparency International. Riešením je prijatie súboru interných noriem, ktoré zužujú priestor na korupčné správanie. Obchodný riaditeľ podniku Tomáš Klouček a riaditeľka organizačného úseku firmy Aneta Kšenžighová o tom informovali na utorňajšej tlačovej konferencii v Bratislave.



Podľa Kšenžighovej Lesy SR na začiatku procesu implementácie Systému manažérstva proti korupcii (SMPK) posúdili mieru korupčného rizika pri viac ako 100 procesoch externými nezávislými expertmi. Táto analýza poskytla prehľad o procesoch so strednou a vysokou mierou rizika korupcie.



"Počas zavádzania Systému manažérstva proti korupcii sme zmapovali všetky pracovné pozície z pohľadu rizika výskytu korupčného správania. Do procesu sme zapojili aj vlastných zamestnancov. Na základe interného prieskumu formou dotazníkov sme získali prehľad o tom, aké majú naši zamestnanci povedomie o trestných činoch podplácania, prijímania úplatku či nepriamej korupcie," priblížila Kšenžighová.



Dôležitou časťou implementácie Systému manažérstva proti korupcii je podľa nej posudzovanie rizikovosti obchodných partnerov a projektov z pohľadu korupcie. Toto posudzovanie realizujú zamestnanci, ktorí uzatvárajú nové obchodné vzťahy. Pokiaľ z posúdenia vyplynie miera rizikovosti vyššia ako stredná, nasleduje ďalší postup posudzovania, ktorý môže vyústiť až do neuzavretia kontraktu.



"Zadefinovali sme aj prísne pravidlá v oblasti prijímania darov. Teraz existuje centrálny zoznam darov, do ktorého sme povinní zaznamenať všetky prijaté dary. Zvyšuje to transparentnosť," doplnil Klouček.



Kšenžighová zdôraznila, že všetci zamestnanci podniku sú zodpovední za dodržiavanie nastaveného protikorupčného systému. Zároveň musia absolvovať príslušné školenia a nahlásiť skutočné či potenciálne prípady porušení zásad systému.



Oznámila, že Lesy SR zaviedli spôsob oznamovania korupcie (prostredníctvom e-mailovej adresy korupcia@lesy.sk) a účinnej ochrany jej oznamovateľov. Osobou, ktorá v podniku zodpovedá za dodržiavanie protikorupčných predpisov a pravidiel, je organizačná riaditeľka Aneta Kšenžighová.



Klouček dodal, že Lesy SR budú každý rok vyhodnocovať účinnosť Systému manažérstva proti korupcii a na základe výsledkov hodnotenia budú ďalej aplikovať riešenia, ktoré zefektívnia boj proti korupcii.