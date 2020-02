Lesy SR: Naša nová obchodná stratégia drží ceny dreva vysoko

Banská Bystrica 28. februára (TASR) - Ceny dreva na Slovensku sú oproti susedným krajinám o 15 - 20 percent vyššie. Podľa vedenia štátneho podniku Lesy SR je to zásluhou novej obchodnej stratégie, ktorú podnik prijal v roku 2018.



Je to pritom v čase, keď cena dreva dosahuje v Európe rekordne nízke úrovne. Spôsobené je to obrovským pretlakom dreva na európskom trhu, najmä z Nemecka, Rakúska a Českej republiky.



„Zmenili sme celkovú filozofiu predaja dreva na Slovensku. Prioritne dodávame drevo slovenským spracovateľom, pričom zmluvy uzatvárame aj na dlhšie obdobie - na tri až päť rokov. To umožňuje slovenským spracovateľom investovať a vytvárať a udržať tisícky pracovných miest,“ hovorí obchodný riaditeľ podniku Tomáš Klouček.



V čase klesajúcich cien tak profituje štátny podnik z dlhodobých kontraktov. Tie garantujú určitú výšku ceny ako aj objemy drevnej hmoty.



Podľa Lesov SR je aktuálne možné nakúpiť v Českej republike napríklad kvalitnú piliarsku guľatinu za približne 35 eur za meter kubický (m3), kým Lesy SR ju predávajú za 48 eur/m3. Podobne aj v segmente ihličnatej vlákniny, čo je menej kvalitné drevo, je cena na Slovensku vyššia o viac ako 20 percent.



Lesy SR boli vlani kvôli cenám dreva pod obrovským tlakom a nevyhli sa znižovaniu cien ihličnatého dreva. Napriek tomu sa im podarilo dosiahnuť kladný hospodársky výsledok. "Bolo to aj vďaka tomu, že podniku sa podarilo mierne zvýšiť predajnú cenu listnatého dreva a zvýšiť príjmy z iných činností. Napríklad príjmy z poľovných revírov budú v roku 2020 oproti roku 2017 vyššie o 1 milión eur," tvrdí štátny podnik.



Celková produkcia dreva je na Slovensku na úrovni približne 10 miliónov m3 ročne. Lesy SR na trh dodávajú približne 4 milióny m3. Lesy SR pritom obhospodarujú približne 48 percent lesov na Slovensku, zvyšok vlastnia neštátni vlastníci – mestá a obce, urbáre, cirkev, fyzické a právnické osoby. Na porovnanie, v dôsledku lykožrútovej kalamity je v Českej republike k dispozícii až 60 miliónov m3 ihličnatého dreva.