Lesy SR: Očakávame, že ceny ihličnanov budú aj v roku 2020 klesať

Bratislava 1. marca (TASR) - Ceny ihličnatého dreva budú v roku 2020 naďalej klesať. Uviedol to pre TASR obchodný riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Tomáš Klouček. Rok 2019 bol podľa neho náročný v obchode s drevnou surovinou.



"Stretávame sa s obrovským problémom pretlaku (ponuky) ihličnatého dreva z kôrovcových kalamít z Českej republiky, Talianska a Nemecka. V ČR, kde je v súčasnosti k dispozícii vyše 60 miliónov kubických metrov (m3) kalamitnej hmoty, sa boria s problémom, ako ju spracovať a kam ju umiestniť. Keďže sme v Európe na spoločnom trhu, spôsobuje nám to značné problémy," priblížil.



Napriek klesajúcim cenám dreva sa štátnemu podniku Lesy SR podľa neho podarilo dosiahnuť za rok 2019 kladný hospodársky výsledok vo výške asi 4,1 milióna eur. "Hlavnou tržbonosnou aktivitou podniku je predaj drevnej suroviny," poznamenal.



"Vlani bola priemerná cena kubíka dreva na úrovni asi 49 eur, viackrát sme počas roka 2019 upravovali ceny a museli sme pružne reagovať na to, čo sa deje na trhu. Cena dreva počas minulého roka významne padla trikrát, hovorím stále o komodite ihličnatého dreva. V minulom roku sme sa medziročne pohli s cenou dreva dole o 6 až 9 eur, podľa toho, v akej bolo akostnej triede. Trend ceny bol klesajúci, ovplyvňoval ho prebytok drevnej hmoty, najmä z kalamít v ČR," spresnil Klouček.



Pre rok 2020 to bude podľa neho s cenou dreva ešte ťažšie, pretože kalamity u susedov ešte narastajú. "Lesy SR majú v tomto roku naplánovanú ťažbu o 500.000 m3 nižšiu, ako bola v roku 2019. Prioritou je pre nás spracovať ihličnatú kalamitu. Obmedzili sme objemy v tzv. obnovnej úmyselnej ťažbe, snažíme sa maximalizovať ťažby v kalamite, znížili sme ťažby v porastoch, ktoré sú v poriadku, zdravé," informoval.



"Všetci významní spracovatelia dreva v Európe sú plní. Keďže veľmi veľa hmoty ide z ČR, z Nemecka a z Talianska, očakávame klesajúci trend cien. Bude to teda určite ťažké," zdôraznil obchodný riaditeľ Lesov SR. Konkrétnu cenu dreva pre tento rok nevedel uviesť. "Neviem to takto prognózovať, my sa flexibilne prispôsobujeme trhovej situácii," dodal Klouček.