Lesy SR odmietajú obvinenia SaS z nevýhodných predajov revírov

Podľa podpredsedníčky NR SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej ide pri prideľovaní poľovných revírov evidentne o organizovanú záležitosť, keď väčšina poľovných revírov končí v rukách vopred určených skupín.

Bratislava 31. mája (TASR) - Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky v piatok odmietol tvrdenie opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS), podľa ktorého podnik nevýhodne predáva odstrel zveri v štátnych poľovných revíroch. Oproti minulosti sa cena za poľovné revíry zvýšila a v revíroch mimo Lesov SR je priemerná cena prenájmu výrazne nižšia, uviedol podnik.



"Lesy SR nespochybniteľne dosiahli speňaženie na úrovni 9,8 eura za hektár a rok (v roku 2018) a v roku 2019 je to na úrovni 11,3 eura za hektár a rok, pričom Lesy SR majú v správe približne 800.000 hektárov pozemkov v poľovných revíroch," uviedol hovorca podniku Pavel Machava. Priemerná cena v 1683 poľovných revíroch na výmere 3,8 milióna hektárov mimo správy Lesov SR za posledné tri roky bola podľa údajov Národného lesníckeho centra na úrovni od 0,81 eura do 1,08 eura za hektár a rok, tvrdil hovorca.



Lesy SR podľa Machavu vždy na valných zhromaždeniach vlastníkov poľovných pozemkov, pokiaľ sú zvolané v zmysle zákona a nie sú pochybnosti o vlastníckej štruktúre zapísaných vlastníkov poľovných pozemkov, hlasujú za najvyššiu ponúknutú cenu.



Podľa podpredsedníčky Národnej rady SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS) ide pri prideľovaní poľovných revírov evidentne o organizovanú záležitosť, keď väčšina poľovných revírov končí v rukách vopred určených skupín, a to za veľmi zvláštnych okolností, pričom štátu pritom vznikajú obrovské škody. SaS sa preto chce s podozreniami obrátiť na Najvyšší kontrolný úrad.