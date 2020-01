Lesy SR otvorili prvú predajňu, kde ponúkajú svoje lesnícke pochúťky

Banská Bystrica 31. januára (TASR)– Štátny podnik Lesy SR otvoril v piatok vo svojej budove generálneho riaditeľstva v Banskej Bystrici prvú predajňu na Slovensku, ktorá pod značkou Lesnícke pochúťky ponúka širokej verejnosti celú škálu výrobkov z ich produkcie. Nájde v nej mrazené mäso z diviny, salámy a klobásy najmä z jeleňa a daniela, mrazené ryby, vlastné akostné odrodové vína, stopercentnú sušenú šípkovú dužinu, sušené lesné ovocné plody, džemy, med, ale i lesnícke publikácie, spoločenské hry či suveníry.



"To, o čom Lesy SR hovorili a viac ako rok pripravovali, sa dnes stalo skutočnosťou. Taká podniková predajňa tu za roky existencie štátneho podniku doteraz nebola. Ponúka to, čo je v našich lesoch a čo tam rastie. Divinu v obchodoch nájdeme len výnimočne. Naším cieľom je prinavrátiť ju slovenským spotrebiteľom. Divina zo slovenských lesov má výbornú kvalitu a máme jej dostatok. Som rada, že aktuálnemu vedeniu štátneho podniku sa podarilo začať výrobu potravín z diviny. Rozširuje tým svoje portfólio produktov o atraktívne a stopercentne slovenské potraviny," zdôraznila na otvorení predajne ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) s tým, že cieľom je, aby podobné predajne boli aj v iných regiónoch.



Lesníci kupujúcim ponúkajú vákuovo balené mrazené mäso z jeleňa, srnca, daniela, muflóna alebo diviaka v kuchynskom, zhruba kilogramovom balení. "Chceli sme vytvoriť priestor, v ktorom by návštevníci našli informácie o našej činnosti, a tiež si mohli zakúpiť naše výrobky. Mimoriadne sme hrdí na vlastnú produkciu exkluzívnych mäsových výrobkoch z diviny ako rôzne salámy a klobásy. Hľadali sme tú najlepšiu receptúru a myslím, že sa nám to podarilo," konštatoval Marian Staník, generálny riaditeľ Lesov SR.



Ako vysvetlil, ich mäsové výrobky vrátane šunky sú jedinečné tým, že majú najvyšší podiel diviny na slovenskom trhu. Pochádza predovšetkým z vlastných režijných poľovných revírov, ktoré sú v ich užívaní. Mäso sa spracováva v Odštepnom závode Topoľčianky, ktorý je pod stálym veterinárnym dohľadom. Mäsové výrobky neobsahujú alergény ani geneticky modifikované organizmy.



Ako Staník dodal, vína z ich produkcie si dlhodobo udržiavajú vysoký štandard kvality a získali viacero ocenení na rôznych vinárskych súťažiach. Vlastná podniková vinica je situovaná vo vinohradníckej obci Topoľčianky, ktorá patrí do Zlatomoraveckého vinohradníckeho rajónu a Nitrianskej vinohradníckej oblasti.



Zámerom lesníkov je do priestoru, v ktorom sa kupujúci cíti ako v malom lese, dotiahnuť deti, a preto pre ne vytvorili akúsi "lesoučebňu", kde budú robiť vzdelávacie aktivity a hovoriť im, o čom je príroda, les a čomu sa venujú.