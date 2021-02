Lesy SR: Pandémia zasiahla aj lesníkov, poznačila obchod s drevom

Banská Bystrica 18. februára (TASR) – Ochorenie COVID-19 ovplyvnilo v ostatných mesiacoch aj prevádzku v štátnom podniku Lesy SR. Podobne ako iné firmy sa musí vyrovnať s pandémiou nového koronavírusu. Kým koncom vlaňajšieho roka bolo pozitívne testovaných 290 zamestnancov, aktuálne lesníci evidujú 471 nakazených kolegov. Z toho je v súčasnosti 402 vyliečených. TASR o tom vo štvrtok informovala vedúca odboru komunikácie Lesov SR Marína Debnárová.



"Situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 v našom podniku sa aktuálne mierne zlepšuje, v januári bolo nakazených 121 ľudí, vo februári ide zatiaľ o 60 ľudí," podotkol špecialista krízového riadenia Lesov SR Marián Jagerčík.



Nepriaznivá situácia ovplyvnila jednotlivé odštepné závody (OZ). Najvyššie čísla v súvislosti s ochorením COVID-19 evidujú OZ Prievidza, Námestovo, Beňuš, Vranov nad Topľou, Prešov, Liptovský Hrádok a odštepný závod lesnej techniky.



"Najzložitejšia situácia je v expedičných skladoch, ktoré sú z pohľadu tohto ochorenia najviac zraniteľné, keďže tam denne prebieha príjem a výdaj drevnej hmoty," zdôraznil Matej Vigoda, poverený riaditeľ OZ Beňuš.



Podľa Debnárovej výpadok zamestnancov zaznamenali expedičné sklady v Žarnovici či Lučenci. V OZ Kriváň museli zastaviť odvoz dreva. Fungovať začali vo štvrtok nástupom zamestnancov do práce. Zvýšená chorobnosť externých dodávateľov prác spôsobuje výpadky v ťažbe dreva. To má za následok nedostatok dreva na mieste realizácie jeho predaja. Najvýraznejšie sa to prejavilo v OZ Liptovský Hrádok, kde fungujú v obmedzenom režime.



"Opatrenia vplyvom pandémie negatívne ovplyvnili tiež tržby plynúce z poplatkového lovu. Nemohli sme realizovať niektoré individuálne, ale i kolektívne poľovačky, najmä pre zahraničných klientov," pripomenul poverený riaditeľ OZ Prešov Martin Vanous s tým, že opatrenia komplikovali aj situáciu s africkým morom ošípaných, keď nemohli využiť plný potenciál poľovníkov na preventívne znižovanie stavov diviačej zveri.



"V rámci celého podniku platí, že pokiaľ nie je prítomnosť zamestnanca na pracovisku nevyhnutná, pracuje z domu. Ide približne o 700 ľudí," dodala Debnárová.



Lesy SR majú zhruba 1270 takpovediac krízových zamestnancov, čo znamená tých, ktorí musia pracovať, aby sa nezastavila výroba. Majú byť prioritne zaradení do očkovacieho plánu. Celkovo štátny podnik zamestnáva okolo 3500 ľudí.