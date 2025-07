Lesy SR pilotne testujú nový systém kontroly vývozu drevnej hmoty

Žarnovica 23. júla (TASR) - Na troch kontrolných stanovištiach aktuálne Lesy SR testujú pilotnú prevádzku inovatívneho systému na evidenciu a kontrolu vývozu drevnej hmoty založenej na princípe RFID technológie a dátovej integrácie. Nový systém má zabezpečiť transparentný, efektívny a verejne overiteľný tok informácií o pohybe surového dreva v priamom prepojení s platformou Otvorené drevo.



Vedúci odboru informačných a komunikačných technológií Lesy SR Boris Gregor v stredu na stretnutí s novinármi objasnil, že cieľom projektu je nielen zber obrazovej dokumentácie, teda fotiek a záznamov z kamier zaznamenaných pri prejazdoch kamiónov, ale najmä spárovanie údajov z nich s údajmi v systéme.



Pri každej preprave drevnej hmoty je doklad o pôvode dreva vybavený RFID konsignačným štítkom s údajom odkazujúcim na konkrétne číslo dokladu o pôvode dreva v interných systémoch podniku. Systém tento údaj pri prejazde vozidla dokáže zosnímať, porovnať s internými údajmi o vozidle, pôvode, objeme a cieľovej lokalite a v prípade nezrovnalostí automaticky upozorniť zodpovedných pracovníkov.



„Snažíme sa to urobiť za čo najmenšieho zaťaženia tých ľudí, ktorí sa venujú práci s drevom. To znamená, že aj pre lesníkov sa práca v lese nemení,“ podotkol Gregor s tým, že rozdiel je len v tom, že konsignačný lístok obsahuje RFID kód, ktorý umožní párovanie údajov. Na základe toho následne vedia vyhodnotiť, či bol prejazd v poriadku, alebo sú s ním spojené nejaké podozrivé okolnosti.



Pilotný projekt aktuálne štátny podnik realizuje na troch stanovištiach a v dolinách Vydrovo a Brôtovo a na expedičnom sklade Žarnovica. Tieto body vybavené RFID čítačkami a kamerovým systémom zabezpečujú komplexné zaznamenávanie prejazdov, vytvárajú databázu pohybov a počas určenej doby uchovávajú obrazový záznam ako podklad pre verifikáciu údajov o prejazde. Vďaka napojeniu na platformu Otvorené drevo sú dáta okamžite synchronizované.



Podľa generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Tibora Menyharta je ambíciou do budúcnosti rozšíriť tento systém aj na ďalšie prevádzky. „Úmyslom je, aby všetko drevo, ktoré raz budeme ťažiť, prešlo týmto systémom elektronickej kontroly,“ poznamenal s tým, že ju Lesy SR považujú za skutočnú a efektívnu.



„Ide nám o to, aby bolo drevo online kontrolované od lesa až po zákazníka, aby to nebola len kontrola administratívna papierová, ale naozaj, aby bol pohyb dreva zaznamenávaný v informačných systémoch tak našich, alebo niektoré jeho časti sa preklápajú aj na Otvorenedrevo.sk,“ dodal riaditeľ.