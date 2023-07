Lesy SR plánujú zrekonštruovať lesnú cestu v katastri Tužiny

Tužina 6. júla (TASR) - Lesy SR majú záujem zrekonštruovať lesnú cestu v hlavnej doline v katastri Tužiny (okres Prievidza). Investíciu odhadol štátny podnik na viac ako 1,84 milióna eur. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnil vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Prestavbou strategickej dolinovej asfaltobetónovej lesnej odvoznej cesty sledujú Lesy SR zlepšenie technických podmienok na hospodárenie v okolitých lesných porastoch s jej celoročným využitím na odvoz dreva aj prepojením z vedľajších dolín v smere Gápel a Čičmany. Zlepšiť by sa podľa neho mali aj podmienky na hasenie lesných požiarov a mobilitu návštevníkov lesa. "Ročne sa odvezie dolinovou cestou približne 20.000 kubických metrov listnatého a ihličnatého dreva," priblížil štátny podnik.



Poškodenie krytu cesty podľa neho tvoria výtlky do hĺbky desiatich centimetrov, pozdĺžne koľaje hĺbky do šiestich centimetrov, mozaikové trhliny, znížená a zúžená krajnica. Predmetom rekonštrukcie bude i priečne usporiadanie vozovky. "Vyčistením a prebudovaním odvodňovacích zariadení s dostatočným prietokovým profilom sa zvýši prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť lesnej odvoznej cesty, odvodnením sa zvýši únosnosť podložia cesty," skonštatovali Lesy SR.



Náklady na rekonštrukciu odhadol podnik na 1.845.820,53 eur bez dane z pridanej hodnoty. Ako kritérium na výber víťaza verejnej súťaže určil najnižšiu ponúknutú cenu. Od uchádzačov požaduje aj zábezpeku vo výške 35.000 eur. Investíciu bude hradiť z vlastných zdrojov.