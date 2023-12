ŽIVÝ STROMČEK?: Lesy SR majú domáce stromčeky, reťazce viac z dovozu

Bratislava 5. decembra (TASR) - Štátne lesy ponúkajú na predaj vianočné stromčeky z vlastnej produkcie, obchodné reťazce najmä z dovozu. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytli oslovené organizácie. Reťazec Lidl stromčeky neponúka ani neumožňuje ich predaj vo svojich priestoroch.



Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky ponúka v tomto roku na predaj viac ako 2200 kusov vianočných stromčekov z vlastnej produkcie. "V ponuke nájdete okrasnú jedľu kaukazskú, smrek pichľavý, ale aj tradičnú slovenskú borovicu lesnú či smrek obyčajný," informoval podnik. Záujemcovia si môžu vianočné stromčeky zakúpiť celkovo na šiestich lesných správach a šiestich strediskách Lesov SR rozmiestnených po celom Slovensku.



Reťazec Tesco poskytuje priestor pre predajcov živých stromčekov na svojich parkoviskách. "Predávať sa budú pred väčšinou veľkých hypermarketov naprieč Slovenskom. Tento rok budú mať k dispozícii tri druhy stromčekov, a to jedle kaukazské, borovice čierne a smreky stepilé," spresnila pre TASR PR manažérka akciovej spoločnosti Tesco Stores SR Mária Zerzanová.



Ceny stromčekov si podľa Zerzanovej určuje predajca. Kupujúci však môžu očakávať, že ceny jedle kaukazskej sa pohybujú v rozmedzí od 9,90 eura až do 125 eur a v kvetináčoch od 36,40 do 46,20 eura. Borovice čierne sa pohybujú v cenovom rozmedzí od 25 do 55 eur a smreky stepilé predajcovia ponúknu v cenách za 23,60 eura a 39,50 eura. "Samozrejmosťou sú aj umelé vianočné stromčeky, ktoré nájdu zákazníci priamo v našich predajniach alebo vo viacerých Tesco galériách u špecializovaných predajcov," poznamenala Zerzanová.



Obchodný reťazec Kaufland priblížil, že v ponuke má stromčeky z Dánska. "Ide o jedle nordmanské, smreky obyčajné, smreky pichľavé, ako aj smreky pichľavé s koreňmi v črepníku," doplnil odbor firemnej komunikácie Kaufland Slovenská republika.



Ľubomíra Chmelová, marketingová manažérka IKEA Slovensko, informovala, že IKEA spustila predaj vianočných stromčekov 30. novembra. "K dispozícii bude viac ako 8400 kusov normandských jedlí, ktoré spríjemnia rodinné chvíle počas Vianoc mnohým zákazníkom. Výška stromčekov bude opäť v rozmedzí 140 až 180 centimetrov, pričom cena stromčeka bude 19,99 eura," spresnila.



Dodala, že IKEA opäť prichádza s výzvou, aby zákazníci po Vianociach vrátili použité a očistené vianočné stromčeky späť do obchodného domu alebo do špeciálnych mestských ohrádok v Bratislave.



Lidl Slovenská republika podľa Tomáša Bezáka, vedúceho úseku komunikácie spoločnosti, nikdy nepredávala živé vianočné stromčeky. "Neprenajímame na tento účel, rovnako ako v prípade predaja živých rýb naše priestory ani externým predajcom," uzavrel Bezák.