LESY SR predstavili spracovateľom dreva predikcie na rok 2026
Slovenské spracovateľské kapacity dlhodobo presahujú disponibilnú ponuku dreva.
Banská Bystrica 4. decembra (OTS) - LESY Slovenskej republiky, š. p., na pracovnom rokovaní so Zväzom spracovateľov dreva SR predstavili aktuálne dáta o trhu s drevom a výhľad na rok 2026. Stretnutie potvrdilo pretrvávajúci vysoký dopyt po drevnej surovine, postupný návrat k štandardným objemom ťažby po kalamitách a zmenu drevinovej štruktúry v prospech listnatých drevín. LESY SR zároveň predstavili cenové očakávania a princípy obchodnej stratégie pre nadchádzajúce obdobie.
Slovenské spracovateľské kapacity dlhodobo presahujú disponibilnú ponuku dreva. LESY SR, ktoré pokrývajú približne 41 % trhu, upozornili na potrebu stabilných dodávateľských vzťahov a efektívneho nakladania s dostupnými objemami. V roku 2026 sa očakáva pokračovanie nižšej plánovanej ťažby po ukončení hlavnej fázy spracovania kalamity na Horehroní, čo sa premietne do obmedzenej dostupnosti ihličnatých sortimentov.
Podnik poukázal aj na dlhodobý trend rastúceho podielu listnatých drevín, najmä buka a duba. Posun odzrkadľuje prirodzenú obnovu lesov, klimatické faktory a zvýšenú potrebu diverzifikácie drevinovej skladby. LESY SR zároveň očakávajú, že drevospracujúce podniky budú flexibilnejšie prispôsobovať výrobu dostupným zdrojom.
Súčasťou diskusie bola aj zonácia národných parkov, ktorá ovplyvňuje hospodárske plánovanie a regionálnu dostupnosť suroviny. LESY SR upozornili, že štandardné objemy ťažby v dlhodobom horizonte klesajú, keďže časť porastov prechádza pod správu národných parkov a obhospodarované územie sa znižuje.
Pre rok 2026 LESY SR predpokladajú stabilizáciu cenových hladín na úrovni bonusových dodávok štvrtého kvartálu 2025. Ceny budú upravované priebežne podľa trhového vývoja a disponibilných zásob.
Predstavené predikcie potvrdzujú vysoký dopyt, limitovanú ponuku ihličnatých sortimentov a rastúci objem listnatých drevín. LESY SR deklarovali pripravenosť pokračovať v konštruktívnom dialógu so spracovateľským sektorom, aby sa zachovala predvídateľnosť dodávok, podpora domáceho priemyslu a dlhodobá udržateľnosť hospodárenia.
„Dopyt po drevnej surovine je vysoký a trh je pod silným tlakom. Našou prioritou je udržať stabilitu dodávok a zároveň pristupovať k zverenému majetku zodpovedne a v súlade s princípmi trvalo udržateľného hospodárenia. V roku 2026 preto plánujeme priebežne upravovať cenové mechanizmy podľa aktuálneho vývoja trhu tak, aby podporovali dlhodobú stabilitu a udržateľnosť sektora,“ uviedol obchodný riaditeľ LESY SR Matúš Hubinský.
LESY Slovenskej republiky budú pokračovať v transparentnej komunikácii so Zväzom spracovateľov dreva SR.
