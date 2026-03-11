< sekcia Ekonomika
Lesy SR pripravili na dražby cez 4200 m3 najkvalitnejšieho dreva
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Lesy Slovenskej republiky pripravili na marec viacero verejných dražieb najkvalitnejšieho dreva zo zimnej ťažby. Záujemcovia budú mať možnosť si vybrať zo 4230 kubických metrov (m3) drevín, ako smrek, smrekovec, dub a buk, ktoré patria medzi tradične vyhľadávané dreviny v spracovateľskom priemysle. Medzi zaujímavé sortimenty patrí aj čierny orech, ktorý je vďaka svojim vlastnostiam mimoriadne cenený najmä pri výrobe nábytku a dizajnových výrobkov, informoval v stredu podnik.
„Dražby sú otvorené všetkým záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky účasti. Kupujúci majú možnosť prezrieť si jednotlivé kmene priamo na dražobných skladoch a následne podať písomnú cenovú ponuku. Víťazom sa stáva ten, kto ponúkne najvyššiu cenu,“ priblížila firma. Verejné dražby sú efektívny a transparentný spôsob, ako zabezpečiť predaj dreva za férové trhové ceny a zároveň umožniť dražiteľom získať presne tie kusy dreva, ktoré zodpovedajú ich technologickým a kvalitatívnym požiadavkám.
Aký bude pre štátny podnik výnos z dražieb, zatiaľ nie je jasné, no vlani Lesy SR predali týmto spôsobom 9860 m3 dreva v priemernej cene 373,29 eura za kubický meter. V porovnaní s vyvolávacou cenou sa podarilo dosiahnuť navýšenie o viac ako milión eur, čo je nárast o 140,98 %. V priemere sa m3 navýšil o 108 eur. Pri štandardnom obchodovaní sa priemerná cena dreva predaného štátnymi lesmi pohybuje na úrovni okolo 70 - 80 eur za m3.
Lesníci pripomenuli, že Lesy SR na trhu s drevom nepôsobia ako jediný dodávateľ. Štátny podnik predstavuje približne 41 % trhu s drevom na Slovensku, pričom drevnú surovinu dodáva viac ako 400 zákazníkom z radov domácich spracovateľov. Napriek tomu dopyt po dreve na slovenskom trhu dlhodobo presahuje možnosti dodávok zo štátneho podniku.
Dražby sa uskutočnia na skladoch organizačných zložiek podniku postupne v termínoch od 10. do 20. marca. O podrobnostiach podnik informuje na svojej webovej stránke v časti organizačné zložky.
