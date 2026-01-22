Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 22. január 2026Meniny má Zora
< sekcia Ekonomika

Lesy SR sa snažia dostať viac slovenskej diviny priamo k spotrebiteľom

.
Na snímke spravovanie diviny v Stredisku služieb, Lesy SR štátny podnik v Topolčiankach 22. januára 2026. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na Slovensku sa ročne uloví približne 200. 000 kusov raticovej zveri.

Autor TASR
Topoľčianky 22. januára (TASR) - Na Slovensku sa ročne uloví približne 200.000 kusov raticovej zveri. Podľa poľnohospodárov a lesníkov je tento počet nedostatočný, pretože v niektorých regiónoch dokáže vysoká zver stále spôsobovať hospodárske škody. Lesy SR sa preto snažia dostať na trh i ku konečnému spotrebiteľovi čo najviac diviny.

„Ak sa nám podarí zabezpečiť jej odbyt, tak zákazníkom dodáme kvalitné mäso zo zvierat ulovených na Slovensku a zároveň zmiernime aj škody, ktoré táto zver spôsobuje,“ skonštatoval viceprezident Slovenskej poľovníckej komory pre správu zdrojov Alojz Kaššák.

Odštepný závod v Topoľčiankach je jediná prevádzka na Slovensku, kde sa divina zo slovenských lesov spracúva. Podľa obchodného riaditeľa Lesov SR Matúša Hubinského sa tu vlani spracovalo 80 ton mäsa prevažne z jelenej a danielej zveri. „Spracovávame prioritne zvieratá ulovené v našich revíroch, ale vykupujeme aj divinu od iných užívateľov,“ povedal Hubinský.

Podľa vedúceho Strediska služieb v Topoľčiankach Jána Helenina pochádza divina z produkcie Lesov SR výlučne z voľne žijúcej zveri. „Je vysledovateľná, každý kus musí byť označený plombou, musí mať lístok o pôvode i prvotnú veterinárnu prehliadku. Bez toho ani jeden kus do nášho zariadenia nemôže prísť. Máme značku kvality i certifikáty na vývoz do celej EÚ,“ doplnil Helenin.

Lesy SR v snahe dostať na trh čo najviac diviny ponúkajú mäso z ulovených zvierat aj pomocou aplikácie na portáli www.predajdiviny.sk. Podľa Kaššáka si vďaka nej zákazník dokáže zabezpečiť kvalitnú divinu ulovenú na Slovensku a s jasne uvedeným pôvodom. „Je v nej uvedený aj dátum lovu a spotrebiteľ si v nej vie odčítať, v ktorom regióne bolo zviera ulovené. Chceme takto pomôcť zvýšiť predaj diviny a napomôcť tomu, aby sa mäso zo zvierat ulovených na Slovensku dostalo k spotrebiteľovi,“ dodal Kaššák.
.

Neprehliadnite

Kaliňák a Zůna sa zhodli na potrebe zvýšenia obrannej sebestačnosti

Vo Vojvodine udelili literárne ceny, spravodajca TASR dostal dve

ZRÁŽKA DVOCH VLAKOV: Hasiči a záchranári absolvovali taktické cvičenie

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?