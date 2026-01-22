< sekcia Ekonomika
Lesy SR sa snažia dostať viac slovenskej diviny priamo k spotrebiteľom
Na Slovensku sa ročne uloví približne 200. 000 kusov raticovej zveri.
Autor TASR
Topoľčianky 22. januára (TASR) - Na Slovensku sa ročne uloví približne 200.000 kusov raticovej zveri. Podľa poľnohospodárov a lesníkov je tento počet nedostatočný, pretože v niektorých regiónoch dokáže vysoká zver stále spôsobovať hospodárske škody. Lesy SR sa preto snažia dostať na trh i ku konečnému spotrebiteľovi čo najviac diviny.
„Ak sa nám podarí zabezpečiť jej odbyt, tak zákazníkom dodáme kvalitné mäso zo zvierat ulovených na Slovensku a zároveň zmiernime aj škody, ktoré táto zver spôsobuje,“ skonštatoval viceprezident Slovenskej poľovníckej komory pre správu zdrojov Alojz Kaššák.
Odštepný závod v Topoľčiankach je jediná prevádzka na Slovensku, kde sa divina zo slovenských lesov spracúva. Podľa obchodného riaditeľa Lesov SR Matúša Hubinského sa tu vlani spracovalo 80 ton mäsa prevažne z jelenej a danielej zveri. „Spracovávame prioritne zvieratá ulovené v našich revíroch, ale vykupujeme aj divinu od iných užívateľov,“ povedal Hubinský.
Podľa vedúceho Strediska služieb v Topoľčiankach Jána Helenina pochádza divina z produkcie Lesov SR výlučne z voľne žijúcej zveri. „Je vysledovateľná, každý kus musí byť označený plombou, musí mať lístok o pôvode i prvotnú veterinárnu prehliadku. Bez toho ani jeden kus do nášho zariadenia nemôže prísť. Máme značku kvality i certifikáty na vývoz do celej EÚ,“ doplnil Helenin.
Lesy SR v snahe dostať na trh čo najviac diviny ponúkajú mäso z ulovených zvierat aj pomocou aplikácie na portáli www.predajdiviny.sk. Podľa Kaššáka si vďaka nej zákazník dokáže zabezpečiť kvalitnú divinu ulovenú na Slovensku a s jasne uvedeným pôvodom. „Je v nej uvedený aj dátum lovu a spotrebiteľ si v nej vie odčítať, v ktorom regióne bolo zviera ulovené. Chceme takto pomôcť zvýšiť predaj diviny a napomôcť tomu, aby sa mäso zo zvierat ulovených na Slovensku dostalo k spotrebiteľovi,“ dodal Kaššák.
„Ak sa nám podarí zabezpečiť jej odbyt, tak zákazníkom dodáme kvalitné mäso zo zvierat ulovených na Slovensku a zároveň zmiernime aj škody, ktoré táto zver spôsobuje,“ skonštatoval viceprezident Slovenskej poľovníckej komory pre správu zdrojov Alojz Kaššák.
Odštepný závod v Topoľčiankach je jediná prevádzka na Slovensku, kde sa divina zo slovenských lesov spracúva. Podľa obchodného riaditeľa Lesov SR Matúša Hubinského sa tu vlani spracovalo 80 ton mäsa prevažne z jelenej a danielej zveri. „Spracovávame prioritne zvieratá ulovené v našich revíroch, ale vykupujeme aj divinu od iných užívateľov,“ povedal Hubinský.
Podľa vedúceho Strediska služieb v Topoľčiankach Jána Helenina pochádza divina z produkcie Lesov SR výlučne z voľne žijúcej zveri. „Je vysledovateľná, každý kus musí byť označený plombou, musí mať lístok o pôvode i prvotnú veterinárnu prehliadku. Bez toho ani jeden kus do nášho zariadenia nemôže prísť. Máme značku kvality i certifikáty na vývoz do celej EÚ,“ doplnil Helenin.
Lesy SR v snahe dostať na trh čo najviac diviny ponúkajú mäso z ulovených zvierat aj pomocou aplikácie na portáli www.predajdiviny.sk. Podľa Kaššáka si vďaka nej zákazník dokáže zabezpečiť kvalitnú divinu ulovenú na Slovensku a s jasne uvedeným pôvodom. „Je v nej uvedený aj dátum lovu a spotrebiteľ si v nej vie odčítať, v ktorom regióne bolo zviera ulovené. Chceme takto pomôcť zvýšiť predaj diviny a napomôcť tomu, aby sa mäso zo zvierat ulovených na Slovensku dostalo k spotrebiteľovi,“ dodal Kaššák.